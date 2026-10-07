Con la despedida de Messi: una exestrella del Barcelona se retira del fútbol

El exdelantero del Barcelona Pedro Rodríguez anunció oficialmente su retirada del fútbol este miércoles, en un emotivo mensaje publicado a través de sus cuentas en las redes sociales.

Pedro repasó durante su mensaje los momentos más destacados de su carrera, y agradeció a todos los clubes, aficiones y compañeros que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria en este deporte.

Pedro escribió a través de X: "Siento que ha llegado el momento. El momento de dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me marcho (del terreno de juego) orgulloso de haber cumplido mi sueño, y de todos los que me apoyaron para lograrlo. Gracias, fútbol, por haberme hecho tan feliz".





Pedro se retira como una de las figuras más importantes del fútbol español, después de haber conquistado con el Barcelona el histórico triplete y el sextete, en el club en el que se formó y con el que ofreció su mejor nivel tras su debut bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola.

Con la selección española, Pedro fue uno de los elementos más destacados de la generación dorada, ya que contribuyó a la conquista del Mundial de 2010 en Sudáfrica y de la Eurocopa de 2012, sumándose así a la lista de jugadores que han ganado todos los grandes títulos.

Durante su carrera fuera del Barcelona, Pedro dejó una huella clara tanto en la Premier League inglesa con el Chelsea, antes de trasladarse a la Serie A italiana y jugar con la Lazio.