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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Con la ayuda de un campeón del mundo... Yamal aprende un nuevo deporte tras ganar el Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Barcelona
L. Yamal
España
Argentina
EE. UU.

Consiguió descanso antes de la nueva temporada

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, se ha decidido a aprender un nuevo deporte, días después de coronarse campeón del Mundial 2026 con la selección de España.

España venció a Argentina por la mínima, en el partido final del Mundial 2026, con lo que "La Roja" conquistó la segunda estrella de su historia.

Lamine celebró junto a sus compañeros el título del Mundial, con la afición española, y disfrutó de un descanso antes de regresar a los entrenamientos del Barcelona, de cara a la nueva temporada.

La cadena "ESPN" internacional publicó un vídeo de Lamine Yamal aprendiendo a hacer surf.

Y señaló: "El campeón olímpico brasileño Gabriel Medina le da clases de surf a la estrella española".



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