Con la ayuda de Trump: Infantino, acusado de violar la ley estadounidense y de convertir a la FIFA en una propiedad privada

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El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, afronta una nueva escalada en Estados Unidos, después de que se presentara una denuncia formal ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), en la que se reclama la apertura de una investigación sobre acusaciones relacionadas con la contratación de una empleada doméstica nicaragüense en su vivienda de la ciudad de Miami.

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La empleada doméstica cobraba su salario de una entidad perteneciente a la FIFA, pese a que sus funciones se limitaban a prestar servicios domésticos privados a la familia de Infantino.

Según el diario británico "The Guardian", que tuvo acceso a la denuncia, el abogado Abed Ayoub, especialista en derecho de inmigración y exdirector ejecutivo del Comité Árabe-Americano contra la Discriminación, acusó a la cúpula directiva de la FIFA de hacer un uso indebido del estatus de exención fiscal de la organización, financiando servicios domésticos privados para su presidente.

En la denuncia se señala que la empleada "realizaba tareas domésticas de forma exclusiva para Gianni Infantino y su esposa Leena en su residencia de Miami, mientras recibía una compensación o beneficios a través de una entidad perteneciente a la FIFA".

La denuncia advierte de que "el uso de los recursos de la organización para obtener un beneficio personal plantea serias dudas sobre las normas de beneficio privado, la gobernanza y la transparencia financiera", y apunta a que la confirmación de estas infracciones podría exponer a la FIFA al riesgo de perder su exención fiscal en Estados Unidos.

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El origen del caso se remonta a los informes publicados por los diarios "New York Post" y "The Telegraph", el pasado 3 de noviembre, que revelaron que Yajarlín del Socorro Fernández, de 33 años, trabajó como empleada doméstica para la familia de Infantino en una lujosa torre residencial de la ciudad de Miami.

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Según un documento interno fechado el 7 de enero de 2026, Fernández trabajó a tiempo completo durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Fernández continuó trabajando después de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara el programa humanitario del que se beneficiaba durante 2025, lo que dio lugar a un periodo en el que su situación legal pasó a ser irregular.

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Los informes también señalaron que Infantino pidió a Carlos Cordeiro, su asesor estadounidense y miembro destacado del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, que interviniera para ayudar a obtener un permiso de trabajo excepcional de categoría C11 para la empleada, algo que se logró en enero de 2026.

La respuesta de la FIFA a las acusaciones

Por su parte, la FIFA rechazó las acusaciones de forma rotunda, y un portavoz de la organización afirmó: "Las cuestiones relativas a la vida personal y doméstica del presidente de la FIFA son privadas, pero, para disipar cualquier duda, los costes de cualquier empleado doméstico los asume el presidente personalmente".

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La organización añadió que rechaza cualquier acusación sobre la contratación de personas sin obtener los permisos legales necesarios, y acusó a ciertas partes de intentar desestabilizar a la FIFA y de atacar a su presidente de forma reiterada.

Facilidades especiales para la familia de Infantino

Las dudas relacionadas con el uso de los recursos de la FIFA no se limitaron al caso de la empleada doméstica, sino que se extendieron al hecho de que miembros de la familia de Infantino se beneficiaran de servicios protocolarios especiales en el Aeropuerto Internacional de Miami.

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El diario francés "L'Équipe" afirmó que tuvo acceso a documentos que recogen el uso por parte de la familia del presidente de la FIFA de servicios especiales, que incluían la agilización de los trámites de paso y la coordinación con compañías aéreas y organismos federales, unas facilidades que normalmente se reservan para las visitas oficiales.

Según los documentos, la familia de Infantino se benefició de estos servicios en 73 ocasiones durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y octubre de 2026, con un total de 125 usos individuales.

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Los registros mostraron que Infantino no estaba acompañado por miembros de su familia en cerca de la mitad de estas ocasiones, ya que el nombre de su esposa Leena aparece en 46 casos, de los cuales en 37 ocasiones su marido no estaba presente.

Sus hijas también se beneficiaron de estas facilidades unas 20 veces cada una.

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En cuanto al propio Infantino, su nombre aparece en los registros solo 24 veces: 16 veces durante 2024, 7 veces en 2025 y una sola vez durante 2026, sin que se haya registrado ningún nuevo uso de estos servicios desde el pasado mes de marzo.

"L'Équipe" citó a un exresponsable de la FIFA, que pidió no revelar su identidad por temor a sufrir represalias, quien afirmó que Infantino trata a la Federación Internacional de Fútbol como si fuera una entidad de su propiedad y utiliza sus recursos de forma reiterada para fines personales.