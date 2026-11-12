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El astro francés Michael Olise está firmando una temporada destacada con su club, el Bayern Múnich, aunque su futuro a largo plazo podría estar lejos del gigante bávaro.

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La red francesa GFFN informó, citando al diario "L'Équipe", que el interés del Real Madrid por fichar a Olise no ha disminuido.

El Bayern de Múnich había comunicado al Real Madrid el pasado verano que presentar una oferta cuyo valor superara los 500 millones de euros no sería suficiente para permitir la salida de Olise.

El contrato del centrocampista francés con el Bayern de Múnich finaliza en 2029, y se espera que el club alemán intensifique sus esfuerzos durante los próximos días para renovarlo.

Aun así, Michael Olise sigue siendo un objetivo del Real Madrid. Cuando se incorpora a la concentración de la selección francesa, jugadores como Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Eduardo Camavinga se encargan de recordarle que el estadio Santiago Bernabéu es un lugar maravilloso para jugar al fútbol.

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El diario L'Équipe señala que, en caso de que el Bayern de Múnich fracase en sus intentos de renovar el contrato del jugador francés, podría quedar disponible en el próximo mercado de fichajes de verano por una cantidad muy inferior a los 500 millones de euros.

Michael Olise tuvo una actuación brillante durante el Mundial 2026 con la selección de Francia y contribuyó a que los galos ocuparan el cuarto puesto.

Olise ha disputado 15 partidos esta temporada con el Bayern de Múnich en todas las competiciones, y ha marcado 12 goles, además de dar 7 asistencias.