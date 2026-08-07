El delantero francés Kylian Mbappé continúa con su preparación física de cara a su regreso a los entrenamientos del Real Madrid, después de haber aprovechado los últimos días de sus vacaciones de verano en la isla de Ibiza para recuperar su forma física antes del inicio de la nueva temporada.

El diario español "Marca" informó de que el delantero del Real Madrid pasa los últimos días de sus vacaciones de verano en Ibiza, uno de sus destinos preferidos durante el verano, donde apareció en los últimos días entrenando en las pistas de atletismo de Sánchez y Vibancos para recuperar su ritmo físico de cara a una temporada que ya está a las puertas.

La isla sigue desempeñando el papel de punto de partida para su preparación física, en compañía del preparador físico del Real Madrid, Sebastien Devillaz.

Esas mismas instalaciones deportivas fueron testigo de la presencia del astro marroquí Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, quien aprovechó el mismo lugar para recuperar su puesta a punto física antes de incorporarse a su equipo.

Después de que ambos jugadores fueran vistos hace unas semanas disfrutando de sus vacaciones en la isla, esta vez cambiaron ese ambiente de ocio por los entrenamientos en la pista de atletismo, conscientes de la proximidad del inicio de las competiciones.

Asimismo, los jugadores del Ibiza, que se estaban entrenando en las mismas instalaciones, no quisieron perder la ocasión de hacerse fotos de recuerdo con las dos estrellas.

Estas vacaciones llegaron tras una larga temporada y un Mundial marcado por un alto nivel de exigencia.

Se espera que Mbappé regrese a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas durante la próxima semana, donde encontrará un equipo distinto al que dejó.

El portugués José Mourinho asume la dirección técnica del conjunto blanco, y varias caras nuevas se han incorporado a las filas del Real Madrid.

En el plano ofensivo, el club reforzó sus opciones con el fichaje de Yan Diomande, además de la renovación del contrato de Vinicius Junior hasta 2032, de modo que Mbappé vuelve al Real Madrid con una imagen renovada, manteniéndose las mismas ambiciones que arrastra el club.