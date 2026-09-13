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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Con la altura de Lamine Yamal: Raphinha devuelve la magia de Messi al Barcelona tras 9 años

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
Raphinha
L. Yamal
L. Messi
España
Brasil
Argentina

La estrella brasileña continúa brillando

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, devolvió la magia de su predecesor argentino Lionel Messi a LaLiga tras casi 9 años completos.

El Barcelona visitó al Levante este domingo, en el estadio Ciudad de Valencia, en la quinta jornada de LaLiga.

En el minuto 19 del encuentro, Raphinha fabricó el segundo gol del conjunto catalán, obra de la estrella española Lamine Yamal, tras servirle un centro raso frente a la portería vacía de guardameta.

Según la red de estadísticas "Opta", esta contribución es la novena que ofrece la estrella brasileña con el Barcelona tras las primeras 5 jornadas de LaLiga, con 6 goles anotados y 3 asistencias.

La red aclaró que este es el mejor arranque de un jugador en el Barcelona tras el paso de 5 jornadas de LaLiga en casi 9 años.

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El mejor arranque sigue en poder de la estrella argentina Lionel Messi, quien participó en 10 goles tras el paso de 5 jornadas de LaLiga en la temporada 2017-2018, con 9 goles anotados y una asistencia.

Cabe recordar que Raphinha sigue siendo el máximo goleador de LaLiga en la temporada actual con 6 goles, empatado con el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y el español Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano.

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