La operación no quedó cerrada especialmente pronto, pero Hector Fort probablemente se habrá sentido algo aliviado igualmente. El año pasado aún tuvo que esperar hasta pocas horas antes del cierre del mercado de fichajes de verano para que su cesión al FC Elche se hiciera oficial. La Real Sociedad se ha dado ahora algo más de prisa: tresdías antes del final del plazo, el club de la San Sebastián vasca cerró el fichaje del lateral derecho por 8,5 millones de euros.

Para Fort termina así, después de 13 años, su etapa en el FC Barcelona, que había comenzado con la tierna edad de siete años. Los catalanes comunicaron previamente a Fort que ya no debía participar en los entrenamientos del equipo para no poner en peligro una salida. Eso no debió de ser fácil para Fort, que, según se cuenta, solo deja el Barça con el corazón encogido.

Pero la perspectiva deportiva con el técnico Hansi Flick simplemente ya no existía. Este había vuelto a hacer recientemente campaña por Fort, que también llevaba mucho tiempo en la agenda del Borussia Dortmund. Sin embargo, el BVB ha salido ahora perdiendo en la carrera con la Real. «Hector es un jugador talentoso. Es muy rápido y además tiene una gran calidad técnica. Creo que la pasada temporada en Elche fue muy valiosa para él», dijo Flick.

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Hector Fort: su último partido de 90 minutos fue hace más de 15 meses

Fort vivió una etapa ambivalente en Barcelona, como tantos talentos salidos de la cantera de La Masia. En la temporada 2023/24 debutó como profesional en diciembre a las órdenes del entonces técnico Xavi Hernandez. Fue, por tanto, en la misma campaña en la que también sus compañeros de academia Lamine Yamal, Pau Cubarsi y Fermin Lopez empezaron a tener protagonismo en la élite.

Fort, que procede del distrito de Les Corts, disputó entonces diez partidos. Fue titular en seis. Cuando Flick tomó las riendas la temporada siguiente, el número de sus apariciones se duplicó. Fort pasó a ser un suplente sólido, que jugaba de media 32 minutos por encuentro y fue titular en cinco ocasiones. De esa etapa data también el último partido en el que estuvo sobre el césped durante todo el tiempo reglamentario. Fue en una victoria a domicilio por 1-2 el 3 de mayo de 2025 ante el Valladolid.

La Real se lleva así a un profesional que no llega con un ritmo de competición especialmente alto. Fueron 638 minutos en 2024/25 con el Barça y 623 el año anterior con el Elche.

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¿Cómo fue el inicio de Hector Fort en el FC Elche?

Pero hay que desprenderse de las meras estadísticas para valorar la cesión de Fort a la costa este de España. El internacional sub-20 español en una ocasión no tuvo el mejor arranque poco después de su cambio el día límite del mercado. Tras tres partidos, sufrió una lesión muscular que finalmente le condenó a mirar desde fuera durante seis semanas.

Fort, cuya salida permitió al Barça inscribir a Roony Bardghji en La Liga, regresó, sin embargo, de forma espectacular. Hasta el invierno dejó más que entrever sus cualidades como carrilero derecho por delante de una línea de tres.

Especialmente en diciembre, Fort estaba en gran forma. Con un gol en el minuto 117 metió al Elche en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, solo para que cuatro días después asistiera en dos goles en el 3-0 ante el Girona. Cuando Fort abandonó el campo tras el partido, los aficionados en el Estadio Manuel Martinez Valero le despidieron con una ovación en pie. «Hemos conseguido sacarle un nivel de rendimiento muy alto. Estamos muy satisfechos, porque está jugando extraordinariamente bien», elogió después el técnico Eder Sarabia.

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Hector Fort: cuatro meses de baja tras lesionarse en la celebración de un gol

Pero en el último partido del año 2025 llegó para Fort el gran mazazo. A los seis minutos había marcado el vistoso 1-0 ante el Rayo Vallecano tras una acción individual sobresaliente. Sin embargo, en la celebración posterior del gol, Fort chocó con el rival Nobel Mendy, cayó al suelo y se dislocó de forma extremadamente desafortunada el hombro izquierdo.

Dos días antes de Nochevieja fue operado por el cuerpo médico del FC Barcelona y no reapareció hasta cuatro meses después. Fort se perdió 15 partidos, y el Elche, amenazado por el descenso, solo pudo ganar dos de ellos.

Antes de volver a ser titular a finales de abril, reflexionó sobre la lesión más grave de su carrera hasta la fecha, a la que calificó como una «ducha fría». «Fueron meses largos. Al final, las cosas pasan cuando menos te lo esperas o cuando justo te sientes en plena forma. Tuve que aceptar la situación lo antes posible», dijo Fort.

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¿Cuántas veces jugó Hector Fort con el FC Elche?

Al final, el Elche logró la permanencia por los pelos. Fort disputó 17 partidos con el club y promedió 36 minutos por aparición. Cinco participaciones de gol con solo ocho titularidades son cifras bastante presentables.

Un fichaje de Fort habría cerrado en el BVB el hueco que sigue existiendo en el lateral derecho tras la salida cedido de Yan Couto al Como 1907. El traspaso frustrado supone así un revés para el Dortmund, que, ante la grave lesión del nuevo fichaje Giannis Konstantelias, probablemente tendrá que extender sus esfuerzos en el mercado hasta el final del plazo.

Fort habría llegado a Alemania como un claro aspirante y habría necesitado tiempo para adaptarse al nivel y al alto ritmo. Ese paso ahora debería ser más fácil de dar en su país natal.

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Hector Fort: estas son sus fortalezas y debilidades

Lo que Fort puede darle a la Real no es una gran fortaleza concreta que destaque especialmente. Naturalmente, está lejos de estar libre de debilidades, pero tiene buenas condiciones deportivas y físicas para convertirse en un lateral derecho completo. Además, también puede actuar por la izquierda.

En el sistema de posesión de Sarabia, Fort no actuaba exclusivamente como un lateral clásico y rígido, abierto en la banda, sino que se metía con regularidad de forma variable en el medio espacio. Gracias a su formación de primer nivel en La Masia, aporta una alta calidad técnica, puede controlar bien el balón, es seguro en las combinaciones y tiene inteligencia de juego.

Su juego defensivo no queda claramente por detrás de sus fortalezas ofensivas, pero es ahí donde Fort aún tiene el mayor potencial de desarrollo. Especialmente en los duelos directos todavía debe meter más intensidad y demostrar solidez también ante jugadores que tienen ventaja de velocidad frente a él. En la precisión de sus centros todavía podría haber aprendido algo en Dortmund del rey de las asistencias del año pasado, Julian Ryerson.

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Hector Fort: ¿se arrepentirá todavía el BVB?

Con la incorporación del español, la Real Sociedad, que por una rotura del ligamento cruzado tendrá que seguir prescindiendo durante mucho tiempo del exjugador del Bayern Alvaro Odriozola, cubre un importante vacío en la plantilla con un perfil de futbolista apasionante.

Con su flexibilidad táctica y su fina técnica, aporta herramientas que deberían reforzar al equipo ante la triple exigencia competitiva. Si muestra con la camiseta blanquiazul esa clase que dejó ver en Elche antes de su lesión, el BVB todavía podría lamentar no haber logrado fichar a Fort.

Hector Fort: su carrera profesional, de un vistazo