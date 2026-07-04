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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Con Hakimi al frente, Marruecos se desafía a sí mismo en una clasificación mundial especial

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
A. Ounahi
Y. Bounou
A. Gyan
I. Sarr
F. Omam-Biyik
Canadá
Marruecos
EE. UU.
Ghana
Senegal
Camerún

El trío del Atlas Negro vence a las leyendas de África

La selección marroquí sigue consolidando su estatus entre las grandes del mundo. Los Leones del Atlas no solo destacan como equipo, sino que sus jugadores marcan historia en la Copa del Mundo y baten récords continentales.

Tras el partido de octavos contra Canadá, Ashraf Hakimi lidera la lista de jugadores africanos con más participaciones en fases finales del Mundial.

Según Opta, ya suma 15 partidos y lidera en solitario la lista de jugadores africanos con más encuentros mundialistas.

Su compatriota Ezzedine Ounahi le sigue con 12 encuentros.

Con 11 encuentros les siguen el camerunés François Umam-Bik, el portero marroquí Yassine Bono, el ghanés Asamoah Gyan y el senegalés Ismaïla Sarr.

Hakimi debutó en Rusia 2018, donde jugó tres partidos, y en Catar 2022 jugó siete, alcanzando las semifinales bajo Walid Regragui, el mejor resultado árabe y africano. En el torneo actual ya suma cinco y puede aumentar la cifra.

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