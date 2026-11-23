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Cuatro estrellas visitaron en el hospital al futbolista alemán Jamal Musiala, en un gesto humano que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, mientras el jugador del Bayern de Múnich permanece ingresado en un hospital alemán a la espera de los resultados de las pruebas médicas que determinarán con precisión su estado de salud.

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El mundo del fútbol sigue con preocupación el estado de Musiala, después de que anunciara que dejaba de jugar temporalmente al no mejorar su afección neurológica. El futbolista alemán ha sufrido varias crisis en los últimos meses a causa de un problema neurológico, que le han provocado pérdidas de conocimiento y desmayos durante los partidos.

Esta situación se repitió en dos ocasiones y, después de que el diagnóstico no lograra mejorar su estado, el jugador decidió suspender temporalmente su carrera. Fue una decisión difícil que despertó una enorme solidaridad en el mundo del fútbol, sobre todo por su juventud y por la gran importancia que tiene para su equipo y para su selección.

Según las informaciones, Musiala ha sufrido otra recaída. De acuerdo con el diario alemán «Bild», un ajuste en su medicación le provocó nuevas crisis similares a las que había sufrido anteriormente, lo que afecta directamente a su rendimiento futbolístico. El bajón de su nivel en el campo ha provocado la incomprensión de la directiva del Bayern de Múnich.

La emisora española «Cadena SER» recogió, citando a una fuente cercana al futbolista alemán, que Musiala siente una gran presión por la polémica en torno a su futuro y a su contrato, pese a estar atravesando una situación de salud complicada, y que ahora mismo se centra en el tratamiento y la recuperación, al margen de cualquier debate sobre su nivel o su salario.

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La misma fuente añadió que la visita de Jude Bellingham, Erling Haaland, Hugo Ekitike y Michael Olise, cuatro estrellas de Madrid, Mánchester, Liverpool y París, supuso un gran apoyo moral para el jugador, ya que decidieron dedicar su tiempo a visitar a su compañero de profesión en un momento en el que necesita todo el apoyo posible.

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Uli Hoeness se preguntó públicamente si su rendimiento actual justifica su salario de 25 millones de euros, mientras que Rummenigge dejó entrever la posibilidad de que el futbolista alemán se marche, unas declaraciones que han generado una gran polémica en Alemania.

Las informaciones procedentes de Inglaterra apuntan a que Hoeness conoce perfectamente su estado de salud, mientras que el diario Süddeutsche Zeitung asegura que existe un «acuerdo verbal» para modificar el contrato en beneficio del Bayern de Múnich si su recuperación no avanza como se espera, lo que hace que estas declaraciones resulten sorprendentes.

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Las palabras de la directiva del Bayern de Múnich no han sentado bien a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, conocida como FIFPRO, que se mostró firme en su respuesta a la polémica sobre la situación del internacional alemán.

«Convertir la salud y el futuro de Musiala en un debate público no hace más que aumentar la presión sobre él. Cualquier inquietud sobre su contrato debe tratarse en privado con él y con sus representantes. Los contratos están para cumplirse», señaló la federación en un comunicado.

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La federación añadió que «una lesión o un bajón de rendimiento no da al club motivos para revisar cláusulas pactadas previamente, del mismo modo que una racha de actuaciones brillantes no da derecho automáticamente al jugador a un aumento de sueldo».

Esta falta de solidaridad por parte de la directiva del Bayern de Múnich contrasta de forma flagrante con la amplia empatía mostrada por sus compañeros de profesión. El bonito gesto de Bellingham, Haaland y Ekitike ha recibido una avalancha de apoyo y cariño por parte de los usuarios de las redes sociales, que han elogiado sus amables palabras y su respaldo a su compañero en este difícil trance.

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Ahora todos esperan los resultados de las pruebas médicas para determinar el siguiente paso en el tratamiento de Musiala, con la esperanza de que el joven futbolista vuelva a los terrenos de juego lo antes posible, una vez supere esta dura crisis de salud, con el apoyo de sus compañeros y de sus aficionados en todo el mundo.