Con experiencia y provocación: ¿por qué fracasó Yamal en escapar del "bolsillo" de Cucurella?

El Clásico fue testigo de un duelo especial entre los dueños del dorsal número 10, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, quienes acapararon todas las miradas antes y durante el partido, al ser las máximas estrellas del Barcelona y el Real Madrid.

Sin embargo, el astro francés resolvió el duelo claramente a su favor tras marcar dos goles, mientras que Yamal vivió una noche apagada en el primer Clásico que disputó en el estadio Spotify Camp Nou.

Yamal estuvo lejos de su nivel habitual, después de enfrentarse a un rival difícil que le cerró los espacios en numerosos tramos del encuentro, sin que él encontrara soluciones suficientes para penetrar su defensa.

Según el diario español «As», Yamal se encontró de nuevo frente a su compañero en la selección española, Marc Cucurella, que logró frenarlo, tal y como hizo anteriormente cuando vestía la camiseta del Chelsea en la Liga de Campeones.

Cucurella no se conformó con limitar el peligro de Yamal, sino que consiguió provocarlo en algunos momentos, sobre todo porque el jugador del Real Madrid no recibió tarjeta amarilla pese a cometer faltas reiteradas, entre ellas 4 infracciones consecutivas.

Yamal reclamó la falta e intentó superar a su rival, pero Cucurella se mostró fuerte y perseverante, y siguió vigilando de cerca sus movimientos, logrando incomodarlo y reducir sus opciones de regatearlo y arrancar con ventaja.

Yamal perdió ante el Real Madrid su habitual capacidad para regatear, crear y superar con facilidad a los rivales, en un duro golpe para el jugador y para el Barcelona, que llegó tras la derrota ante el París Saint-Germain, y pareció que el entusiasmo que rodeaba al equipo había decaído un tanto.

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Las acciones del dueño del dorsal número 10 del Barcelona sobre el terreno de juego revelaron su descontento con el desarrollo del partido, pues se le vio frustrado, protestando mucho y mostrando su desacuerdo con las decisiones, ya fuera por las decisiones del árbitro o por sentirse incapaz de cambiar el rumbo del encuentro.

La vigilancia de Cucurella y el mal rendimiento del Barcelona contribuyeron a sacar a Yamal del ambiente del Clásico, además de que al jugador le faltó calma y control de sí mismo.

No era habitual que Yamal fallara una ocasión clara de esta manera, como ocurrió poco antes del final de la primera parte, cuando quedó solo ante el portero Lunin, pero envió el balón fuera de la portería.

Los números de Yamal en el partido confirmaron que no ofreció el nivel que había mostrado en sus últimos encuentros, pues remató 5 veces sin colocar ningún balón entre los tres palos, la precisión de sus pases fue del 77%, perdió el balón 25 veces y solo logró superar al lateral rival 4 veces de un total de 9 intentos.

En cambio, mostró un buen compromiso defensivo y consiguió recuperar 4 balones, en un Clásico que querrá olvidar.