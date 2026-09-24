«Kloppo» ha hecho de entrada algo poco habitual: nominar a 44 jugadores para una convocatoria de selecciones, eso no había pasado nunca», escribió el veterano del club de la MLS Vancouver Whitecaps en una publicación en la plataforma LinkedIn y subrayó: «Nadie contaba con eso».

Sin embargo, Müller no ve en absoluto mal que Klopp apueste por una convocatoria XXL con nada menos que dos plantillas para sus primeros cuatro partidos internacionales como seleccionador nacional. «Así puede dar a muchos jugadores la oportunidad de presentarse en la selección desde el comienzo de su etapa en el cargo», consideró.

Müller y Klopp habían ejercido todavía este verano como dúo de expertos para MagentaTV durante el Mundial, decepcionante desde el punto de vista alemán. Ahora, el histórico jugador del FC Bayern de Múnich se limita al papel de espectador. «Y, sobre todo, hay una cosa que soy: curioso por ver cómo lo va a abordar», escribió, antes de añadir además: «Lo que, por principio, espero de los entrenadores es que se vea una impronta clara. Una me gusta más, otra quizá menos. Eso es normal y, en un primer momento, tampoco dice nada sobre las opciones de éxito de un equipo. Pero un entrenador con una idea de juego claramente reconocible es una importante orientación para los jugadores».

¿A qué rivales se enfrentará primero Jürgen Klopp como seleccionador nacional?

Si de Müller depende, un equipo exitoso necesita ante todo «un caos común y ordenado», explicó el jugador de 37 años desde su propia experiencia. Para él, eso describe «de la mejor manera cómo se puede tener éxito a largo plazo sobre el césped».

Para Klopp, que tras la baja por lesión de Brajan Gruda todavía puede contar con 43 jugadores en su primera concentración como seleccionador nacional, el debut será contra Países Bajos en la Nations League. Después de ese encuentro, le esperan dos duelos ante Grecia y uno frente a Serbia.