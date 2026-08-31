El Arsenal logró una valiosa victoria a domicilio tras imponerse al Aston Villa por un gol a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes en el estadio "Villa Park", dentro de la segunda jornada de la Premier League.

El Arsenal elevó su cuenta a 6 puntos, con puntuación perfecta, iniciando de la mejor manera posible la defensa de su título.

El Arsenal impuso su dominio sobre el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos, y monopolizó el balón con un porcentaje que alcanzó el 66%, mientras que los locales se apoyaron en los contraataques y los disparos desde fuera del área.

El Aston Villa estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana en el minuto 12, después de que Emiliano Buendía ejecutara un potente disparo que se estrelló en el larguero, salvando la fortuna al equipo del técnico Mikel Arteta.

El Arsenal respondió con varios intentos, destacando el remate de cabeza de Declan Rice que el guardameta Zion Suzuki atajó con facilidad, antes de que los visitantes continuaran su presión sin éxito, con lo que la primera mitad terminó con empate sin goles.

Con el inicio de la segunda mitad, Arteta dio entrada a Eberechi Eze en lugar de Christos Tzolis para dinamizar la faceta ofensiva, mientras el Arsenal seguía imponiendo su ritmo al partido.

En el minuto 55, el Arsenal reclamó un penalti tras la caída de Bukayo Saka dentro del área, pero el árbitro Jarred Gillett rechazó señalarlo, antes de recurrir a la tecnología del vídeo, que respaldó su decisión de no señalar ninguna infracción.

La respuesta no tardó demasiado, pues el Arsenal logró traducir su superioridad en el gol de la victoria en el minuto 59, después de que Riccardo Calafiori entregara un pase preciso a Bukayo Saka dentro del área, para que la estrella inglesa la disparara a ras de suelo al ángulo izquierdo de la portería de Zion Suzuki.

El Aston Villa intentó volver al partido en el marcador, y Unai Emery realizó varios cambios ofensivos, destacando la participación de Tammy Abraham, Alejandro Garnacho y Aaron Wan-Bissaka, pero la defensa del Arsenal y su portero David Raya lograron mantener la ventaja.

Kai Havertz desperdició una ocasión para ampliar el marcador en el minuto 74 con un disparo que Suzuki atajó, mientras los locales continuaban su presión mediante los centros y los córners en los últimos minutos, pero la defensa del Arsenal se mantuvo firme.

En el tiempo añadido, el árbitro concedió ocho minutos adicionales, pero el Arsenal logró gestionar los últimos minutos con inteligencia para salir con una valiosa victoria por un gol a cero, con la firma de Bukayo Saka, y continuar así su fuerte arranque en la Premier League.