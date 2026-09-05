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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Con Elenitxina como protagonista: el Ittihad logra un récord histórico en el clásico ante el Al-Nassr

G. Ilenikhena
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Nigeria
Arabia Saudita

La estrella nigeriana hace historia

El Al-Ittihad consiguió una cifra histórica durante el clásico ante el Al-Nassr, tras lograr batir la portería de su rival en dos ocasiones durante los primeros 22 minutos de la primera parte, en el encuentro que enfrenta a ambos equipos la tarde de este sábado, dentro de la quinta jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

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El doblete del Al-Ittihad llegó de la mano del nigeriano George Ilenikhena, quien continuó con su brillante estado ofensivo tras marcar dos goles al inicio del partido, para dar a su equipo una ventaja temprana ante el Al-Nassr en uno de los encuentros más destacados de la jornada.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas de fútbol, el Al-Ittihad marcó dos goles en los primeros 22 minutos ante el Al-Nassr por primera vez en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga de Profesionales, con lo que el equipo escribió una nueva cifra en su registro ante su rival.

Ilenikhena se impuso como la estrella del clásico, tras lograr marcar dos veces en un corto periodo de tiempo, confirmando su gran peligrosidad ante la portería del Al-Nassr y guiando al Al-Ittihad hacia un inicio muy fuerte en el partido.

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
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Al-Fayha
ALF
1ª División
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Esta cifra histórica refleja el potente inicio ofensivo del Al-Ittihad, después de que el equipo lograra aprovechar las ocasiones que se le presentaron y convertirlas en goles, en un momento en el que Ilenikhena fue la clave del temprano dominio del Al-Ittihad.

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