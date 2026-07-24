Tomás Roncero, el célebre periodista madridista del diario español "As", pidió a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que devuelva al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, al estadio Santiago Bernabéu, feudo del club merengue, ocho años después de su marcha.

Ronaldo abandonó el Real Madrid en el verano de 2018 para fichar por la Juventus, donde permaneció tres años, antes de pasar temporada y media en el Manchester United, para recalar finalmente en la liga saudí con el Al Nassr desde el invierno de 2023.

El diario "As" publicó un vídeo del periodista español, en el que pidió a Pérez que dispute un partido amistoso ante el Al Nassr antes del inicio de la nueva temporada, en el que esté presente Ronaldo, para competir por la cuadragésima edición del Trofeo Santiago Bernabéu.

El Trofeo Santiago Bernabéu es un torneo que el Real Madrid organizaba antes del comienzo de cada temporada desde el año 1979, pero que quedó interrumpido en la trigésima novena edición, disputada en 2018.

Las declaraciones de Roncero abren la puerta a devolver el torneo y a Ronaldo juntos al estadio Santiago Bernabéu tras ocho años de ausencia, sobre todo porque la próxima temporada será la última del contrato de la estrella portuguesa con el Al Nassr, lo que abre la puerta a su retirada.

Cabe recordar que Ronaldo es el máximo goleador histórico del Real Madrid con 450 goles, marcados a lo largo de los nueve años en los que vistió la camiseta del conjunto merengue entre 2009 y 2018.