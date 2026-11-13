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La selección de Portugal se prepara para rendir un homenaje excepcional a su exfigura Cristiano Ronaldo, durante el duelo ante Dinamarca, mañana sábado por la noche, en la quinta jornada de las competiciones del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de Europa.

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La selección de Portugal se prepara para rendir un homenaje excepcional a su excapitán Cristiano Ronaldo durante el encuentro ante Dinamarca, mañana sábado por la noche, en la quinta jornada de la competición del Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Según informó el diario portugués "A Bola" este viernes, todos los jugadores de la selección portuguesa saltarán al terreno de juego antes del partido vistiendo el célebre dorsal 7 asociado a Ronaldo, en una iniciativa de homenaje sin precedentes para celebrar el legado de la histórica estrella con la selección de su país.

La decisión se tomó durante una reunión celebrada ayer jueves, que reunió al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, al entrenador Jorge Jesus y a tres de los actuales capitanes de la selección: Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.

La iniciativa busca inmortalizar la trayectoria histórica de Ronaldo con la selección de Portugal, que comenzó con su primera aparición internacional en agosto de 2003 y se prolongó hasta que anunció recientemente el final de su etapa con el combinado nacional.

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Cristiano Ronaldo había anunciado la semana pasada su retirada del fútbol a nivel internacional, uniéndose a su histórico rival Lionel Messi, quien había anunciado su retirada internacional hace cerca de un mes.

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Ronaldo bajó el telón de su trayectoria internacional 23 años después de su primera aparición con la camiseta de Portugal, y ello tras una gran crisis con el entrenador Jorge Jesus.

Otro homenaje en el minuto 7

El homenaje a Ronaldo no se limitará a la salida de los jugadores con el dorsal 7, ya que el encuentro ante Dinamarca también vivirá un gesto simbólico en el minuto siete, un momento en el que los aficionados en las gradas del estadio "Pedreira" participarán en el reconocimiento al excapitán de Portugal.

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Ambas iniciativas obtuvieron previamente el visto bueno de la Unión Europea de Fútbol "UEFA", de cara a su ejecución durante el partido previsto en el Estadio Municipal de Braga, el sábado por la noche.

La habitación de Ronaldo se mantiene vacía

En la sede de la Federación Portuguesa, en la Ciudad del Fútbol, los responsables decidieron también mantener vacía la habitación que Ronaldo solía ocupar en la "Casa de los Jugadores", durante la primera concentración de la selección tras el anuncio por parte de la estrella del Al Nassr del final de su andadura internacional.

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Esto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que la Federación y la selección portuguesa procuran llevar a cabo para homenajear el legado de Ronaldo, tras más de 23 años con la camiseta de la selección, durante los cuales se convirtió en el máximo goleador histórico y en capitán de una de las generaciones de mayor éxito en la historia del fútbol portugués.

Su excompañero responde a las acusaciones

Por otro lado, Adrien Silva, exestrella del centro del campo de la selección de Portugal, respondió a las acusaciones de arrogancia dirigidas a Cristiano Ronaldo, la leyenda del equipo recientemente retirada.

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Silva afirmó, en una entrevista para Kooora que se publicará más adelante, que Cristiano Ronaldo posee confianza y una ambición real, pero que algunos lo interpretaron como arrogancia.

Al ser preguntado sobre si el mundo había malinterpretado a Ronaldo por su gran confianza en sí mismo y sus reacciones emocionales, respondió: "A veces se malinterpreta su enorme confianza en sí mismo. Cualquiera que compita al más alto nivel necesita creer en sí mismo de forma incondicional".

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Y añadió el futbolista de 37 años: "Lo que algunos describieron como arrogancia no era más que una ambición real y la frustración natural de alguien que odia perder".