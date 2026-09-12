Bajo la mirada del seleccionador alemán Jürgen Klopp, los hessianos se llevaron el derbi en casa del 1. FSV Mainz 05 por 3-1 (2-0).

Atubolu tuvo una gran parte de mérito en los tres puntos con una parada brillante en su especialidad: detener penaltis.

Era el minuto 43, el Frankfurt ganaba 1-0 gracias al ex del Mainz Jonny Burkardt y el equipo local tenía una gran ocasión para empatar. El capitán Nadiem Amiri se plantó en el punto de penalti.

Noah Atubolu detiene su sexto penalti consecutivo en la Bundesliga

Pero a Amiri le pasó lo mismo que a los cinco lanzadores anteriores que se habían enfrentado al mago de 24 años bajo palos. Falló.

¡Han oído bien!Atubolu, que en verano en realidad quería marcharse a la Premier League y que finalmente, tras muchas idas y venidas, no aterrizó en Frankfurt hasta el Deadline Day, detuvo su sexto penalti consecutivo en la Bundesliga. Antes de Amiri, ya habían fracasado ante el exinternacional juvenil Romano Schmid, Andre Silva, un tal Florian Wirtz, Kevin Volland y Josip Juranovic. Así, Atubolu amplió en Maguncia su propio récord de la Bundesliga.

Una recomendación clara para Klopp de cara a convocarlo el 17 de septiembre en su primera lista de la DFB para el próximo parón de selecciones.

Can Uzun deja atada la victoria del Frankfurt

Por cómo se desarrolló, el partido no pudo salir mejor para los visitantes de Frankfurt. Apenas unos instantes después de la heroicidad de Atubolu, Can Uzun firmó, prácticamente con el pitido del descanso, el 2-0 para el SGE. Ya en el minuto 60, Uzun puso también la sentencia con el 3-0. Phillip Tietz solo pudo maquillar el resultado para el Mainz (89').

Atubolu no es ni mucho menos imbatible desde los once metros. En 2023 y 2024 salió perdiendo ante Julian Weigl, Lois Openda y Marvin Ducksch en sus tres primeros penaltis en la Bundesliga.