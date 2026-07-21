Con el respaldo de Iraola... el Liverpool compite con fuerza para arrebatar el objetivo del Chelsea, el Arsenal y el United

El Liverpool, dirigido por el técnico español Andoni Iraola, entra con fuerza en la carrera por fichar a Alex Scott, centrocampista del Bournemouth, para reforzar sus filas de cara a la próxima temporada.

Scott despierta el interés del Arsenal, el Manchester United y el Chelsea, tras el gran rendimiento que ofreció con el Bournemouth la temporada pasada.

Scott solo se perdió un partido del Bournemouth en la Premier League la temporada pasada, en la que el equipo logró el sexto puesto para clasificarse a la Europa League por primera vez en su historia.

Al jugador de 22 años todavía le quedan dos años de contrato con el Bournemouth, pero los informes apuntan a que ha rechazado un nuevo contrato de su club y desea afrontar un nuevo reto.

Es probable que esta noticia despierte el interés de varios de los grandes clubes de la Premier League, y se cree que su valor ronda los 80 millones de libras esterlinas.

Emile Heskey, exdelantero de Inglaterra, considera, según el diario "Metro", que el Liverpool debería tratar de entrar en la carrera por el fichaje del jugador inglés, señalando que Iraola, exentrenador del Bournemouth, puede ayudar a convencer a Scott de unirse a él en su nuevo club.



