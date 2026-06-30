Con el regusto amargo de Marruecos, Holanda amplía su racha récord de imbatibilidad en el Mundial

Holanda quedó eliminada en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 1-1 con Marruecos y perder en penaltis. Pese a la eliminación, amplió su récord de partidos sin perder en tiempo reglamentario en Mundiales, racha que mantiene desde 2010.

Los “Molinos” empataron 1-1 con Marruecos en los 90 minutos y la prórroga, y cayeron en los penaltis; un resultado que, al contabilizarse como empate, mantiene su racha invicta desde 2010.

Con este empate, la selección holandesa llegó a 16 partidos consecutivos sin perder en fases finales, récord que ya había superado a Brasil en esta edición, según el diario español «AS».

En la fase de grupos, Holanda empató 2-2 con Japón, venció 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez, llegando a 15 encuentros sin perder.

En dieciseisavos igualó 1-1 con Marruecos y, aunque cayó en penaltis, el empate oficial mantuvo su racha.

Su última derrota en una fase final fue en la final de 2010 contra España. Desde entonces suma 16 partidos sin perder, incluyendo las ediciones de 2014 (eliminada en semifinales por Argentina en los penaltis), 2022 (eliminada en cuartos por Argentina en los penaltis) y 2026, tras no clasificarse para Rusia 2018.

La marca se mantuvo, pero con un sabor amargo: Holanda quedó eliminada, mientras Marruecos avanzó.

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