El Barcelona disputa el próximo martes su enfrentamiento ante el Galatasaray en la Liga de Campeones, con el objetivo de lograr su primera victoria fuera de casa en el torneo esta temporada, después de haber iniciado su camino con un triunfo sobre el Feyenoord por 5-1, mientras el equipo se prepara para jugar el partido con la nueva equipación suplente.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona llevó a cabo este domingo una sesión de entrenamiento recuperativa tras la victoria sobre el Getafe por 3-0, con la que consiguió su octavo triunfo en la Liga, antes de reanudar su andadura en la Liga de Campeones, cuando visite al Galatasaray el martes, a las nueve de la noche, hora de España.

El conjunto catalán iniciará su viaje a Estambul a primera hora, con las ausencias de los lesionados Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

Está previsto que la expedición del Barcelona salga de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, a las 8:40 de la mañana, rumbo al aeropuerto de El Prat.

Próximos partidos GAL Liga de Campeones 15:00 BAR

El vuelo chárter hacia la ciudad turca despegará a las 9:40 de la mañana y la delegación llegará a las 2:20 de la tarde, hora local, que es una hora menos que la de España, tras un viaje de 3 horas y 40 minutos.

Por la tarde, Hansi Flick y Pau Cubarsí ofrecerán la rueda de prensa oficial en el estadio Ali Sami Yen, a las 4:45 de la tarde, hora de España, ya que el Barcelona ha elegido a su defensa Cubarsí para hablar con los medios locales y con los periodistas llegados desde Cataluña.

Tras la rueda de prensa, los jugadores del Barcelona entrenarán en el estadio del partido, a partir de las 5:30 de la tarde, hora de España, de cara al choque ante el equipo turco.

Por otro lado, el Galatasaray lidera la tabla de la liga turca, después de haber superado al Kasimpasa por 3-1 el pasado viernes.

Está previsto que su entrenador, Okan Buruk, junto a un jugador del equipo cuyo nombre aún no se ha concretado, ofrezca una rueda de prensa a las 12 del mediodía, hora de España, y que el entrenamiento comience una hora después, en la ciudad deportiva del club.

El Barcelona jugará en Estambul con la equipación suplente de la temporada actual, que destaca por un degradado del negro hasta el morado, color que adorna los pantalones de la segunda edición de la colaboración entre la marca "Nike", la línea de Kobe Bryant y el club catalán.

El Barcelona solo ha vestido esta camiseta una vez durante la presente temporada, y fue en su partido inaugural de LaLiga, cuando arrolló al Elche por 5-0.



