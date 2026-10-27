El Shabab Al Ahli de Emiratos se adueñó de la cima del grupo Oeste de la Liga de Campeones de la Élite de Asia, compartida con su compatriota Al Ain, una semana antes del esperado duelo contra el Al Hilal saudí.

El Shabab Al Ahli venció a su invitado, el Esteghlal de Teherán, por 2-0, en el partido que los enfrentó este martes en el estadio Rashid de Dubái, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de la Élite asiática.

Matheusão abrió el marcador para el equipo emiratí en el minuto 69 del encuentro, después de recibir un pase preciso de Sardar Azmoun, que convirtió en gol con un disparo de primera.

Y en el minuto 84, Azmoun fabricó un nuevo gol, pero esta vez para la estrella brasileña Juan Bezerra, quien envió un balón raso al fondo de la red con su pie derecho.

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Se trata del primer gol que marca Bezerra con el Shabab Al Ahli desde su traspaso a sus filas durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Zamalek.

La victoria es la tercera consecutiva del equipo emiratí en el torneo asiático, con lo que eleva su casillero a 9 puntos, con los que ocupa el segundo puesto del grupo Oeste, solo por diferencia de goles por detrás de su compatriota Al Ain, que lidera.

El equipo emiratí afrontará la prueba más difícil el próximo martes, cuando visite al Al Hilal en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga.

Este partido podría ser decisivo en la lucha por la cima, especialmente si el Al Hilal logra vencer al Al Shamal catarí este martes, en la tercera jornada de la fase de liga, con lo que elevaría también su casillero a 9 puntos.