Con el primer gol de Bernardo Silva, el Real Madrid rompe su historia en la Champions League

El Real Madrid batió un récord en su historia en la Liga de Campeones de Europa, gracias al primer gol de su nuevo jugador portugués Bernardo Silva.

El Real Madrid recibió este miércoles al Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Bernardo Silva abrió el marcador para los locales en el minuto 44 del encuentro, tras aprovechar un disparo que el portero del Leipzig no logró detener, completándolo hacia el interior de la red.

El gol fue el primero que marca el jugador portugués con el Real Madrid desde su llegada a sus filas durante el pasado mercado de fichajes estival, procedente del Manchester City.

Desde entonces, el jugador de 32 años había disputado 8 partidos con el conjunto de la capital española antes del duelo ante el Leipzig, en los que no había logrado marcar ningún gol.

Según la red "Stats Foot", gracias a este gol el Real Madrid se convirtió en el primer equipo que marca en 45 partidos consecutivos en la historia de la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto blanco superó el récord que tenía a su nombre, cuando marcó en 44 partidos consecutivos en la misma competición entre septiembre de 2011 y octubre de 2018.

Cabe recordar que el Real Madrid logró escribir durante aquel periodo una historia excepcional en la competición europea, al conquistarla en 4 ocasiones, 3 de ellas de forma consecutiva bajo la dirección del entrenador francés Zinedine Zidane.