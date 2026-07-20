Con el patrocinio del Barcelona... La magia de La Masía acapara la atención en la final del Mundial

Los jugadores del Barcelona dominaron la final del Mundial 2026, llevando a España a vencer a Argentina. Los canteranos de «La Masía» mostraron superioridad en juego y estadísticas.

Según la web internacional «Sofascore», lideraron la mayoría de las estadísticas individuales del partido, confirmando su peso en el título de «La Roja».

Pedri lideró el valor esperado de pases decisivos (xA) con 0,47 y creó más ocasiones tras dar 4 pases clave, reafirmando su estatus como uno de los mejores centrocampistas del mundo.

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El joven defensa Pau Cubarsi tocó el balón 139 veces y completó 121 pases, firmando una de sus mejores actuaciones en una final.

Lamine Yamal lideró los regates (5) y los duelos ganados en el suelo (9), mostrando gran personalidad pese a su edad.

Para cerrar, el portal lanzó una ironía: «Si los clubes pudieran ganar el Mundial, ya sabríamos quién sería el campeón de 2026», recordando el claro dominio de los jugadores del Barcelona en la final.