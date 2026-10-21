¡Con él llegó el cambio de rumbo! Florian Wirtz se lo demuestra a sus críticos en el Liverpool FC

La noche comenzó para Florian Wirtz en el peor lugar posible: el banquillo. No como castigo, sino, al parecer, para gestionar su carga de trabajo, tuvo que sentarse allí y ver cómo el Liverpool se encaminaba hacia una derrota ante el Villarreal en la Liga de Campeones.

Que los Reds acabaran llevándose la victoria después de 90 minutos también se debió a Wirtz, muy criticado últimamente, que tras entrar en el campo y marcar su primer gol con el Liverpool desde abril recibió numerosos elogios.

«Creo que Florian ha jugado a un nivel muy alto por tercera vez consecutiva», destacó el entrenador Andoni Iraola tras el 4-3 (2-2) del martes por la noche ante el Villarreal, en la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. «Hoy, con su gol, hizo que pudiéramos controlar el partido en gran medida».

Florian Wirtz se gana los elogios del máximo goleador histórico de la Premier League

Iraola había dado entrada al internacional al comienzo de la segunda parte. Para entonces, el Liverpool ya había neutralizado un 0-2 en contra. Tras el 3-2 de Alexis Mac Allister (65'), Wirtz firmó poco después el 4-2 (68') con un disparo colocado con la izquierda, desde dentro del área y con mucho espacio, que entró por la esquina inferior derecha. «De nuevo, una evolución positiva. Se lleva el balón con un pequeño movimiento, del pie derecho al izquierdo, y simplemente lo coloca lejos del portero. Un gran disparo», elogió el exdelantero de la selección inglesa y máximo goleador histórico de la Premier League, Alan Shearer, en Prime Video.

Wirtz había marcado por última vez a finales de abril, en la liga ante el Crystal Palace. Su celebración tras acabar con la sequía frente al Villarreal reflejó más alivio que alegría pura. Sin embargo, Iraola no juzga al jugador de 23 años únicamente por sus goles y asistencias. «También ha habido partidos en los que ha jugado muy bien sin destacar directamente con goles o asistencias», dijo el español.

Wirtz, no obstante, había recibido críticas reiteradas por su baja cifra de goles. El exjugador del Liverpool Jamie Carragher dijo recientemente en un episodio de «Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast»: «Yo mismo he dicho que, en mi opinión, no tiene sitio en el equipo, pero que el Liverpool no tiene un sustituto para él».

Iraola, por supuesto, lo veía de otra manera tras la actuación de Wirtz ante el Villarreal: «Es un jugador muy dinámico, tanto con el balón como sin él», explicó el técnico de 44 años. «Es difícil frenarlo y controlarlo. Encuentra los espacios en los que puede hacer daño al rival y, poco a poco, sus cifras también van mejorando».

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