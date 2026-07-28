Con el Inter y un trío de la Premier League a la cabeza: una estrella de la Liga Saudí desata una pugna europea

Una de las estrellas de la Liga de Arabia Saudita ha desatado una batalla entre varios clubes europeos por hacerse con sus servicios durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" recogió un informe del francés "L'Équipe", en el que aseguró que cinco clubes europeos desean fichar al francés Nathan Zézé, defensa del Neom, en el actual mercado veraniego.

A la cabeza de estos clubes se encuentra el Inter de Milán italiano, además de tres equipos de la Premier League inglesa: el Everton, el Crystal Palace y el Bournemouth, sumados a la Real Sociedad española.

El informe explicó que los clubes mencionados no han comenzado a negociar con el Neom hasta el momento, ya que desean obtener una aprobación preliminar del defensa francés antes de iniciar las negociaciones oficiales.

Por su parte, Zézé también desea regresar a las ligas europeas durante la próxima temporada, tras una única campaña disputada en la Liga de Arabia Saudita.

El jugador de 21 años se incorporó al Neom durante el pasado mercado de fichajes veraniego, procedente del Nantes, para disputar 32 partidos con el equipo, en los que logró marcar dos goles y dar una asistencia.