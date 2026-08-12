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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Con el inicio de temporada: sorpresa en el Al Nassr respecto a Cristiano Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
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Al Diriyah vs Al Nasr FC
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C. Ronaldo
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El Al-Nassr se prepara para comenzar su camino en la defensa del título de la Liga Profesional Saudí Roshn.

El Al-Nassr se prepara para iniciar su andadura en la defensa del título de la Liga Profesional Saudí Roshan sin su capitán y estrella, el portugués Cristiano Ronaldo.

El Al-Nassr abrirá su temporada con un enfrentamiento ante el Al-Fateh el próximo sábado, dentro de la jornada inaugural de la liga, antes de medirse al Al-Diriyah tres días después en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, en dos partidos que se disputarán en la capital, Riad.

Según el diario saudí «Arriyadiyah», la ausencia de Ronaldo se produce después de que obtuviera unas vacaciones adicionales tras finalizar su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026, lo que le impidió estar presente en el programa de preparación del equipo para la nueva temporada.

El capitán del Al-Nassr aprovechó el periodo de descanso para culminar su matrimonio con la modelo argentina Georgina Rodríguez, y se incorporará a los entrenamientos del equipo una vez finalizadas sus vacaciones.

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