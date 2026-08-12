El Al-Nassr se prepara para comenzar su andadura en la defensa del título de la Liga Profesional Saudí Roshn sin su capitán y estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

El Al-Nassr abrirá su temporada con el enfrentamiento ante el Al-Fateh, el próximo sábado, dentro de la jornada inaugural de la liga, antes de medirse al Al-Diriyah tres días después en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, en dos partidos que se disputarán en la capital, Riad.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", la ausencia de Ronaldo se produce después de que obtuviera unas vacaciones adicionales tras concluir su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026, lo que le impidió estar presente en el programa de preparación del equipo para la nueva temporada.

El capitán del Al-Nassr aprovechó el periodo de descanso para completar su boda con la modelo argentina Georgina Rodríguez, y se incorporará a los entrenamientos del equipo una vez finalizadas sus vacaciones.

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