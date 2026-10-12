La cuenta de la selección portuguesa en la plataforma X reaccionó al brillante rendimiento de su estrella Francisco Trincão con el Al Ahli saudí, la noche del lunes, en la que contribuyó a la victoria del "Al Raqi" por tres goles a uno frente al Al Wasl emiratí, en Dubái, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Trincão fabricó el primer gol del Al Ahli al ejecutar un saque de esquina en el minuto 20, que Roger Ibáñez remató de cabeza a la red.





Y después de que el Al Wasl igualara el marcador al final del primer tiempo, Trincão volvió a poner por delante al Al Ahli con un toque técnico magnífico: disparó un balón con comba que el portero Horkaš no pudo controlar, antes de que Firas Al Buraikan completara la goleada en los últimos instantes.

La cuenta de la selección portuguesa celebró lo que hizo Trincão ante el Al Wasl, escribiendo: "Trincão firma un gol y una asistencia en la victoria del Al Ahli sobre el Al Wasl", y cerró el tuit con el emoji de la corona.









El Al Ahli logró esta noche su primera victoria en la Liga de Campeones de la AFC Elite, después de haber empatado 1-1 con el Pakhtakor uzbeko el mes pasado en la jornada inaugural de la fase de liga.

Trincão se incorporó al Al Ahli en el pasado mercado de verano, procedente del Sporting de Lisboa, tras unas negociaciones muy duras y una feroz pugna con varios clubes de Europa.