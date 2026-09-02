El marroquí Ayoub Bouaddi contribuyó a que el Lille francés obtuviera una enorme suma por la venta de sus jugadores durante los últimos años.

Con la venta de Bouaddi al Manchester City, el club francés completó la venta más cara de su historia (100 millones de euros), y desde el año 2021, el Lille ha vendido jugadores por un valor superior a los 400 millones de euros.

El diario "As" afirmó que en el año 2021 el Lille hizo historia al ganar el título de la liga francesa a costa del Paris Saint-Germain, y desde entonces el club situado en el norte de Francia ha cerrado varias ventas de jugadores de alto valor.

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El valor de las cinco ventas más caras del club francés superó los 250 millones de euros. Y con la reciente venta de Ayoub Bouaddi al Manchester City, esta cifra alcanzó los 350 millones de euros.

Su asombroso rendimiento en el Mundial atrajo las miradas de los mayores clubes europeos, aunque finalmente fue el City quien se llevó el fichaje.

Bouaddi no fue el único jugador que aportó millones de euros a la cuenta bancaria del Lille; Mathias Fernandez-Pardo se incorporó al Newcastle por 59 millones de euros.

El delantero de 21 años, de origen español e italiano, es internacional belga. Y con este fichaje, el total de las ventas de jugadores del Lille alcanzó los 400 millones de euros desde su triunfo en la liga en el año 2021.

Desde el año 2021, el Lille ha negociado con astucia cada venta. Y Victor Osimhen fue el primero en aportar una gran suma al club francés, ya que el Nápoles pagó 79 millones de euros por incorporar al delantero nigeriano.

Onana y Botman fueron los siguientes jugadores en abandonar el Lille, y ambos pusieron rumbo a la Premier League. El Everton fichó al centrocampista por 39 millones de euros, mientras que Botman se incorporó al Newcastle por 37 millones de euros.

En el verano de 2024, el nombre de Leny Yoro fue el más comentado. El central francés era muy solicitado por los mayores clubes de Europa.

El Manchester United y el Real Madrid presentaron fuertes ofertas para incorporarlo, pero al final el club inglés pagó los 62 millones de euros que pedía el Lille.

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La última venta importante del equipo fue el verano pasado. Chevalier mantuvo su portería a cero en 11 partidos durante la temporada 2024/25, lo que atrajo las miradas del Paris Saint-Germain.

Y con la salida de Donnarumma, los parisinos completaron el fichaje del guardameta por 40 millones de euros.

Y a pesar de ser el Lille el segundo club que más vende en Francia después del Paris Saint-Germain, aún está lejos de encabezar la lista de los clubes que más venden en Europa.

Varios clubes franceses compiten por lograr las mayores ventas, ya que el Mónaco y el Rennes vienen justo a continuación con ventas de 248 millones de euros y 239 millones de euros respectivamente.

Fuera de Francia, domina la Premier League. Pues fuera del ámbito de los "Seis Grandes", las ventas del Bournemouth duplican las del Lille.

Y en Alemania, el Leipzig encabeza la lista con ventas de 426 millones de euros. Las ventas del Atalanta alcanzaron los 311 millones de euros desde el año 2021, y en España la Real Sociedad ha vendido jugadores por un valor de 233 millones de euros.