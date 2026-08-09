Con el corazón roto: Messi despide a su padre en un funeral privado en Rosario

La estrella argentina Lionel Messi y su familia despidieron a su padre, Jorge Messi, fallecido a los 68 años de edad, en una ceremonia fúnebre privada celebrada en el cementerio El Prado, a las afueras de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en medio de medidas de seguridad excepcionales y con una asistencia familiar reducida que otorgó a la familia total privacidad en los dolorosos momentos de la despedida.

La estrella del Inter Miami se encontraba, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, la noche del sábado a bordo de un avión privado procedente de Estados Unidos, para reunirse con su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol en la ceremonia de sepelio, mientras que se decidió cerrar el parque El Prado a los visitantes desde el mediodía del domingo para garantizar la privacidad de la familia.

Un buen número de aficionados acudió al aeropuerto de Rosario y frente a los muros del cementerio para dejar pancartas con mensajes de apoyo y consuelo a la estrella argentina. Uno de ellos colgó en la valla del cementerio una pancarta en la que se leía: "Fuerza, Leo, te queremos", en una escena que reflejó la gran empatía de la afición hacia el capitán de la selección argentina.

Por su parte, el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, ofreció sus condolencias a la familia Messi, subrayando que el gobierno local se puso a plena disposición para proteger la ceremonia fúnebre y garantizar la privacidad de la familia durante estas difíciles circunstancias.

Siguiendo las indicaciones de la Asociación del Fútbol Argentino, los partidos del fin de semana en todas las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, mientras que los jugadores, los cuerpos técnicos y los árbitros portaron un brazalete negro en señal de luto por el padre de la estrella argentina.

El club Abanderado Grandoli, el club local de Rosario donde Messi comenzó su carrera futbolística, publicó una antigua fotografía que reúne a la estrella argentina y a su padre junto a otros niños en la formación del equipo, acompañada de un emotivo mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales el sábado.

Cabe recordar que Jorge Messi falleció en las primeras horas de la mañana del sábado tras ingresar en el hospital Sanatorio Centro de Rosario a causa de las complicaciones de una larga enfermedad, dejando este mundo con un gran legado que se reflejó en su apoyo incondicional a su hijo desde sus primeros pasos en los campos de Rosario hasta su coronación en la Copa del Mundo y la conquista del título de mejor jugador de la historia.