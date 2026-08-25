Con el arma de la audacia: el entrenador del Al-Ettifaq desafía al Al-Nassr

El australiano Arthur Papas, director técnico del Al-Ettifaq, confirmó que sus jugadores están listos para enfrentarse al Al-Nassr, en un partido programado para el martes, dentro de la tercera jornada de la Roshn Saudi League.





El Al-Ettifaq afronta el encuentro con la ambición de mantener su arranque perfecto en la temporada, después de haber cosechado 6 puntos en las dos primeras jornadas, el mismo botín que posee el Al-Nassr.





Papas señaló durante la rueda de prensa previa al partido: "Los jugadores están decididos a ofrecer un partido destacado y a conseguir los tres puntos", indicando que el equipo comenzó la recuperación rápidamente tras su último partido y no ha dispuesto de mucho tiempo para preparar el encuentro.

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Papas habla sobre Postecoglou





El entrenador del Al-Ettifaq abordó su anterior relación con el australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, tras haber trabajado antes como su asistente.





Papas afirmó: "Tuve el honor de trabajar con Ange en una etapa anterior, pero al sonar el pitido inicial, la concentración estará puesta en el partido y en lo que queremos lograr dentro del terreno de juego".





Y añadió: "El partido es muy importante para nosotros, y trabajaremos para dar una imagen destacada en él y ofrecer el nivel requerido".





Advertencia sobre la fuerza del Al-Nassr





Papas elogió las cualidades del Al-Nassr, subrayando que el equipo posee un gran potencial ofensivo, y consideró que su posesión del balón le ayuda a mantener su portería a cero.





Dijo: "El Al-Nassr es muy fuerte en el plano ofensivo, y su dominio del balón dentro del campo le ayuda a mantener la portería a cero. Es el campeón de la liga de la temporada pasada".





El entrenador del Al-Ettifaq insistió en la necesidad de que su equipo afronte el partido con audacia, señalando: "Tenemos que entrar con mayor audacia, jugar a nuestra manera y llegar a su portería. Tenemos muchas soluciones, entre ellas el balón parado".





Un mensaje a la afición del Al-Ettifaq





Papas rechazó fijarse en los resultados de las temporadas pasadas frente al Al-Nassr, subrayando que las circunstancias han cambiado y que su equipo está obligado a concentrarse en el presente.





Concluyó sus declaraciones con un mensaje a la afición del Al-Ettifaq: "Prometo a la afición que daremos lo mejor de nosotros, que entraremos con toda nuestra fuerza en cada partido, y que trabajaremos para conseguir los tres puntos, la victoria y hacerlos felices".

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