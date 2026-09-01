El club turco Konyaspor anunció este martes la contratación del delantero egipcio Mostafa Mohamed con un contrato que se extiende por 3 años, procedente del Nantes tras una gran crisis con el club francés.

Según el comunicado del club turco, la ceremonia de firma del contrato se celebró en el museo del Konyaspor dentro del estadio del club, con la presencia de Ali Çamgöz, responsable del área de fútbol del club.

La cuenta del Konyaspor en la plataforma X publicó un vídeo de bienvenida a Mostafa Mohamed, en el que aparece el astro egipcio con su célebre celebración del arco y la flecha, que representa el emblema de su antiguo club, el Zamalek.

Está previsto que el delantero egipcio vista el dorsal número 42 con su nuevo equipo, y el Konyaspor le deseó suerte y éxito durante su trayectoria con el conjunto.

Mostafa Mohamed no es un extraño en la liga turca, ya que anteriormente vistió la camiseta del Galatasaray en 2021.

Mostafa Mohamed se une a su compatriota Mohamed Salah en la liga turca, pues la exestrella del Liverpool se trasladó este verano al Trabzonspor.

Mostafa Mohamed comenzó su carrera profesional con el club egipcio El Dakhleya, antes de representar a los clubes Zamalek, Tanta y Tala'ea El Gaish, y luego vivió experiencias con el Galatasaray y el Nantes francés.

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