El Campeonato Árabe de Clubes está cada vez más cerca de volver a la vida, tras una ausencia de 4 años completos, con la presencia del vigente campeón, el club saudí Al Nassr, desde el corazón de la capital egipcia, El Cairo.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" afirmó que el Campeonato Árabe de Clubes se disputará en la capital egipcia, El Cairo, durante el verano de 2027, con la participación de los clubes más importantes del mundo árabe.

El Al Nassr saudí encabeza esos clubes, ya que participará en el torneo como vigente campeón de la pasada edición, tras haber vencido a su compatriota Al Hilal en la final.

La pasada edición del Campeonato Árabe se había celebrado en Arabia Saudí, hace 4 años, concretamente en 2023, con la participación de numerosos grandes clubes del mundo árabe.

Según el diario saudí, la próxima edición contará con la participación de los clubes que ostentan el título de liga en sus respectivos países, sin que hasta el momento se haya revelado el número de dichos clubes ni el sistema de competición.

Cabe recordar que el nombre del torneo se ha asociado a un posible regreso en más de una ocasión durante los últimos años, sin que llegara a hacerse realidad, debido a la saturación del verano con grandes competiciones, como el Mundial de Clubes 2025 y el Mundial de Selecciones 2026.