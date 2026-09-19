Entre los protagonistas de la fiesta goleadora del Bayern de Múnich en el Allianz Arena estuvieron Michael Olise, autor de un hat-trick, y Harry Kane, que firmó un doblete, dos jugadores que pueden albergar esperanzas plenamente justificadas de ganar el Balón de Oro este año. Sus nombres figuran en la lista de 30 candidatos y, tras sus actuaciones de la pasada temporada, en general se les conceden buenas opciones de acabar muy arriba en la votación.

Ante la actuación de Olise el viernes por la noche, también preguntaron a Eberl por sus opciones. Eso es "difícil", opinó primero el exprofesional, al fin y al cabo se trata de "una valoración subjetiva". Pero también para Eberl está claro: "Desde luego, también forma parte del grupo de (posibles) ganadores del Balón de Oro". A Kane ya le atribuía grandes opciones de todos modos, "pero Michael, con su manera de jugar al fútbol, también se está metiendo en ese grupo. Así que, para mí, definitivamente está entre los mejores futbolistas del mundo".

Algunos jugadores de renombre (y sus clubes) hace tiempo que han puesto en marcha campañas para recibir, a ser posible, el Balón de Oro en la gala del 26 de octubre en el Palladium Theatre de Londres. También Lamine Yamal, campeón del mundo con el Barcelona, quiere ser premiado. En Movistar Plus dijo algo que en general se interpretó como una pulla al ganador de la Bota de Oro, Kane (73 goles en la temporada): "El Balón de Oro debería ir al mejor jugador del mundo, punto. No debería ir a un jugador que ha marcado 80 goles".

Yamal precisó además: "Si marcas 80 goles, recibes el premio al máximo goleador de la temporada. Son cosas muy distintas que la gente no entiende. El mejor jugador del mundo es aquel al que, como comentarista, ves en un partido y disfrutas observándolo. Es un jugador que se diferencia de todos los demás".

Preguntado por esa declaración, Eberl fue contundente: "Hay que hacer campaña electoral. Los mejores son los jugadores que no necesitan hacer campaña".

Lucha por el Balón de Oro: ¿qué ha dicho Harry Kane al respecto?

Kane también lo ve así y respondió con sequedad: "No se sabe exactamente cómo quiso decirlo. La gente tiene sus propias suposiciones al respecto. Al final, cada uno es diferente. Yamal es un jugador increíble y ha hecho una temporada magnífica, pero muchos otros también. Hay muchísimos jugadores que vienen de hacer una gran temporada. Creo que por eso este año quizá se discuta aún más de lo habitual, porque hay muchos candidatos".

Kane subrayó: "Todo el mundo tiene derecho a hablar como quiera. Ya me conocéis, prefiero que mi rendimiento sobre el campo hable por mí. Yo respondo en el terreno de juego. No me gusta hablar mucho de mí mismo, pero cada uno es diferente. No hay un correcto o incorrecto. Eso deben juzgarlo otros. No está en mi mano, sino en la de quienes votan". En lugar de cargar contra otros, Kane destacó los muchos éxitos de la pasada temporada. "Estoy extremadamente orgulloso de lo que logré el año pasado: no solo los goles, sino también los títulos ganados, la final de copa y el regreso del trofeo de campeón a Múnich. Todas esas cosas, también algunos de los partidos del Mundial, permanecerán en mi recuerdo durante el resto de mi vida. En conjunto, fue sencillamente una temporada fantástica", dijo.

Michael Olise firma su primer hat-trick

En los 90 minutos anteriores ante unos berlineses desbordados, Olise había dejado hablar a sus pies (nota SPOX 1). No solo fue el mejor jugador sobre el campo por el primer hat-trick de su carrera profesional. Su compañero Jamal Musiala, que había abierto la cuenta goleadora tras algo más de un cuarto de hora, se deshizo en elogios en Sky y aseguró que el nivel del francés es sencillamente "sobresaliente".

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El entrenador Vincent Kompany subrayó que Olise también se vio recompensado en sus vistosos goles por el duro trabajo de perfeccionamiento de su técnica de disparo: "Michael marca estos goles, pero en los entrenamientos también ha trabajado mucho esos remates. Incluso los jugadores top necesitan algo más que talento".

Ahora Olise se marcha con la selección francesa. Está, igual que su compañero en el Bayern Dayot Upamecano, en la primera convocatoria del nuevo seleccionador Zinedine Zidane.