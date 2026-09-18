Entre los protagonistas de la goleada muniquesa en el Allianz Arena estuvieron Michael Olise, autor de un triplete, y Harry Kane, que firmó un doblete, dos jugadores que pueden albergar esperanzas plenamente legítimas de ganar el Balón de Oro este año. Sus nombres figuran en la lista de 30 candidatos y, tras sus actuaciones de la pasada temporada, en general se les atribuyen buenas opciones de acabar muy arriba en la votación.





A la vista de la actuación de Olise el viernes por la noche, también se preguntó a Eberl por sus opciones. Eso es "difícil", opinó primero el exprofesional, al tratarse al fin y al cabo de "una valoración subjetiva". Pero también para Eberl está claro: "Sin duda, también forma parte del grupo de (posibles) ganadores del Balón de Oro". A Kane, en cualquier caso, le reconoció muchas opciones, "pero Michael, con su manera de jugar al fútbol, también se está metiendo en ese grupo. Así que para mí pertenece definitivamente a los mejores futbolistas del mundo".

Algunos jugadores destacados (y sus clubes) hace tiempo que han puesto en marcha campañas para recibir, a ser posible, el Balón de Oro en la gala del 26 de octubre en el Palladium Theatre de Londres. El campeón del mundo del Barcelona, Lamine Yamal, también quiere ser premiado. En Movistar Plus dijo algo que en general se interpretó como un dardo contra Kane, ganador de la Bota de Oro (73 goles en la temporada): "El Balón de Oro debería ir al mejor jugador del mundo, punto. No debería ir a un jugador que ha marcado 80 goles".

Yamal precisó además: "Si marcas 80 goles, recibes el premio al máximo goleador de la temporada. Son cosas muy diferentes que la gente no entiende. El mejor jugador del mundo es aquel al que, como comentarista, ves en un partido y disfrutas observándolo. Es un jugador que se diferencia de todos los demás".

Preguntado por estas declaraciones, Eberl fue claro: "Hay que hacer campaña electoral. Los mejores son los jugadores que no necesitan hacer campaña".

Michael Olise firma su primer triplete

En los 90 minutos anteriores ante unos berlineses desbordados, Olise había dejado hablar a sus pies (SPOX, nota 1). No solo fue el mejor jugador del campo por el primer triplete de su carrera profesional. Su compañero Jamal Musiala, que había abierto la goleada tras algo más de un cuarto de hora, elogió en Sky que el nivel del francés es sencillamente "sobresaliente".

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El entrenador Vincent Kompany subrayó que Olise también se había visto recompensado en sus vistosos goles por el duro trabajo de perfeccionamiento de su técnica de disparo: "Michael marca estos goles, pero en los entrenamientos también ha trabajado mucho esos remates. Incluso los grandes jugadores necesitan más que solo talento".

Ahora Olise se marcha con la selección francesa. Figura, al igual que su compañero en el FCB Dayot Upamecano, en la primera convocatoria del nuevo seleccionador Zinedine Zidane.