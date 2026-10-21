El Al Ahly rescató un emocionante empate ante El Qanah (3-3), la tarde de este miércoles en el estadio de El Cairo, en el marco de la séptima jornada de la Liga Premier de Egipto.

Con este resultado, el conjunto rojo elevó su cuenta a 17 puntos, situándose en la segunda posición de la tabla, a 4 puntos del líder Pyramids, que mantiene el pleno de victorias, mientras que El Qanah alcanzó los 8 puntos, en el undécimo lugar.

Lee también

Expulsiones y minutos en inferioridad numérica: una enorme diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona

Exestrella de Francia: Mbappé no ha alcanzado el nivel de Messi y Cristiano; el jugador del Barcelona es el mejor en su posición

Abrió el marcador para el Al Ahly Omar Al-Saei, en el minuto 18, tras una asistencia decisiva de Mohamed Hany, que el joven jugador remató a un toque dentro de la portería.

Pero El Qanah logró el empate menos de un cuarto de hora después, cuando Mody Shalata marcó un gol con un magnífico disparo que el portero Mostafa Shobeir se limitó a ver, en el minuto 32.

El Al Ahly se negó a irse al descanso con empate, ya que la estrella marroquí Achraf Bencharki anotó el segundo gol de su equipo en el minuto 43.

La reacción de El Qanah

El Qanah presionó con fuerza al inicio de la segunda parte y arrebató de nuevo el empate en el minuto 54, con el remate de Hazem Abdel Sattar a un rechace de Shobeir.

Y en el minuto 80 Yassin Marei, defensa del Al Ahly, marcó el tercer gol de El Qanah en propia puerta, cuando intentó alejar el balón ante Mohamed Hamdy Zaki.

Pero el defensa marroquí Achraf Dari logró darle al conjunto rojo el empate (3-3) en el minuto 90+3, cuando conectó un cabezazo que la defensa de El Qanah no consiguió alejar hasta que ya había superado la línea de meta, con lo que el Al Ahly salió del partido con el mal menor.



