Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, defendió a su exjugador Virgil van Dijk tras las críticas recibidas por el capitán de la selección holandesa después del empate ante Japón en el Mundial.

Holanda empezó el Mundial con un 2-2 ante Japón y luego venció 5-1 a Suecia.

Rafael van der Vaart, exinternacional holandés, criticó a Van Dijk por su error en el segundo tanto japonés.

En la televisión holandesa, Van der Vaart lo criticó con dureza y lo comparó con un Boeing 747 en una curva.

Según el diario AS, Klopp —actualmente analista en Magenta TV— tachó esas declaraciones de exageradas.

Klopp afirmó: «No estoy seguro de que Rafael van der Vaart merezca que lo mencionemos, pero si algún día dice algo positivo sobre cualquier jugador, entonces estaré encantado de tomarlo en serio».

Y añadió: «Parece que ve algo y luego le da un toque literario, pero al final se equivoca. Sinceramente, no es nada importante».