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Con declaraciones contundentes, Klopp desmonta las críticas de la leyenda holandesa

Holanda
World Cup
J. Klopp
V. van Dijk
R. van der Vaart
Países Bajos

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, defendió a su exjugador Virgil van Dijk tras las críticas recibidas por el capitán de la selección holandesa después del empate ante Japón en el Mundial.

Holanda empezó el Mundial con un 2-2 ante Japón y luego venció 5-1 a Suecia.

Rafael van der Vaart, exinternacional holandés, criticó a Van Dijk por su error en el segundo tanto japonés.

En la televisión holandesa, Van der Vaart lo criticó con dureza y lo comparó con un Boeing 747 en una curva.

Según el diario AS, Klopp —actualmente analista en Magenta TV— tachó esas declaraciones de exageradas.

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Túnez
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Klopp afirmó: «No estoy seguro de que Rafael van der Vaart merezca que lo mencionemos, pero si algún día dice algo positivo sobre cualquier jugador, entonces estaré encantado de tomarlo en serio».

Y añadió: «Parece que ve algo y luego le da un toque literario, pero al final se equivoca. Sinceramente, no es nada importante».

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