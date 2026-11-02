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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Con declaraciones contundentes: Harry Kane pone fin a la polémica sobre su futuro con el Bayern Múnich

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El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, aprovechó la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones para revelar los avances en las negociaciones de renovación de su contrato con el club bávaro, asegurando que ambas partes están cerca de alcanzar un nuevo acuerdo.

Kane, recientemente galardonado con el Balón de Oro, se prepara para liderar al Bayern Múnich en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, mañana martes por la noche, dentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, donde el delantero inglés ocupa un lugar fundamental en los planes del entrenador Vincent Kompany.

Las declaraciones del futbolista de 33 años llegan en un momento en que su contrato actual se acerca a su fin, ya que su vínculo con el club bávaro termina al finalizar la temporada en curso, lo que ha convertido su futuro en objeto de interés durante el último periodo, antes de que el jugador revelara el progreso de las negociaciones y la cercanía de resolver el asunto de la renovación.

Harry Kane declaró, según recogió la cadena francesa «Foot Mercato»: «Creo que es cuestión de días. Mantuvimos conversaciones fructíferas durante el fin de semana, y las repetimos hoy, así que sí, sé que estoy repitiendo que estamos cerca de alcanzar un acuerdo, pero ahora estamos muy cerca; los detalles siguen siendo detalles, como en cualquier contrato».

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Y añadió: «Se han resuelto la mayoría de los puntos importantes, y estamos satisfechos con ello, pero en cualquier contrato hay muchos pequeños asuntos que hay que tener en cuenta, además de detalles secundarios que al final necesitan ser resueltos por los abogados».

Y concluyó sus declaraciones: «Así que sí, en general, creo que es cuestión de días, no de semanas. Las conversaciones fueron bien también hoy, y espero que podamos alcanzar un acuerdo en los próximos días».

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