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imago-sport-1084654406.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed
Traducido por

Con cuatro adolescentes: la osadía de Flick ante el PSG marca un hecho sin precedentes en la Champions League

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
H. Flick
Francia
España
Alemania

Alineación sorpresa del Barça

El Barcelona entró en la historia de la Champions League a través del duelo ante el Paris Saint-Germain, después de que el técnico Hansi Flick apostara por un once audaz frente al gigante francés.

El Barcelona se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición en comenzar un partido ante el campeón vigente con cuatro jugadores adolescentes, según una estadística de la red "Opta".

Los cuatro jugadores adolescentes son: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Xavi Espart.

Bernal entró en el centro del campo del Barça para suplir la ausencia de Rodri, que no está en condiciones físicas para jugar.

En el partido de hoy, el Barcelona cuenta con las bajas de la dupla formada por Eric García y Koundé.

El Barcelona afrontó el partido ante el Paris Saint-Germain con un once formado por:

Portería: Joan García.

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Centro del campo: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Delantera: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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