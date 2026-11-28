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Yassir Zabiri no ha necesitado años de adaptación ni una temporada completa para demostrar su valía en LaLiga. Ha decidido hacerse un nombre rápidamente entre los grandes goleadores, en una aventura que parece más un sueño que una realidad.

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Un delantero marroquí de 21 años, que juega en un recién ascendido, está firmando unos números que lo sitúan a la altura de Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham y Ronaldo Nazário, y que lo convierten en uno de los grandes descubrimientos de la temporada en el fútbol español, según informa el diario español Marca.

Lo que está haciendo Zabiri con la camiseta del Racing de Santander va más allá de la sorpresa. Fiel a su costumbre de perforar redes, ha marcado su duodécimo gol en sus primeros 14 partidos en LaLiga, se ha convertido en la comidilla del mundo del fútbol y ha dado a su equipo un impulso extraordinario en la pelea por los puestos europeos.

El último capítulo de su brillante racha se escribió en el estadio Ciutat de València, donde fue decisivo en la remontada histórica de su equipo ante el Levante. Un partido que reforzó las aspiraciones del Racing y confirmó que el conjunto cántabro no se conforma con asegurar la permanencia en la élite, sino que empieza a elevar el listón de sus sueños, apoyado en un talento marroquí excepcional.

Zabiri hace historia desde la puerta de los recién ascendidos

El valor de los números de Zabiri reside en las circunstancias en las que los consigue. No juega en uno de los gigantes de España ni en un equipo con una plantilla repleta de estrellas o con recursos que le permitan dominar a sus rivales. Aun así, el delantero marroquí ha superado todas las expectativas y se ha consolidado como uno de los atacantes más destacados de la competición desde su debut.

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Marcar 12 goles en los primeros 14 partidos de LaLiga es una hazaña excepcional, sobre todo para un jugador que disputa su primera temporada en la competición con un recién ascendido. Lo más llamativo es que Zabiri no ha necesitado un largo periodo de adaptación: ha entrado directamente en la carrera por el Pichichi y ya ha superado el objetivo que se había marcado antes del inicio de la temporada, llegar a diez goles.

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Zabiri llegó al Racing de Santander procedente del Famalicão portugués, después de que el Rennes francés lo fichara en el mercado de invierno de la temporada 2025-2026 por 10 millones de euros, antes de recalar en el conjunto español en calidad de cedido el pasado verano.

Llama la atención que el delantero marroquí ya ha igualado el total de goles que firmó en las dos temporadas anteriores, en las que marcó ocho tantos en la 2024-2025 y cuatro en la 2025-2026, y lo ha hecho con solo 14 partidos disputados en su nueva aventura.

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Tras los pasos de Cristiano, Bellingham y Ronaldo Nazário

La importancia de lo que está logrando Zabiri no se limita a sus números personales: su espectacular arranque lo ha llevado a compararse con algunos de los mejores delanteros que han pasado por LaLiga.

Tras marcar 12 goles en sus primeros 14 partidos, el marroquí comparte esa cifra con Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham, que anotaron el mismo número de tantos en sus primeros 14 partidos de liga con la camiseta del Real Madrid.

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Cristiano lo consiguió en su primera temporada en el club blanco, la 2009-2010, mientras que el espectacular arranque de Bellingham llegó en su primer curso en el Santiago Bernabéu, el 2023-2024.

Pero la lista incluye otros nombres aún más llamativos. Robert Lewandowski marcó 13 goles en sus primeros 14 partidos con el Barcelona en su primera temporada, la misma cifra que alcanzaron las leyendas Ronaldo Nazário y Romário en sus etapas en el club azulgrana.

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El registro más alto de esta comparación pertenece a Christian Vieri, que marcó 14 goles en sus primeros 14 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid en la temporada 1997-1998.

Así, a Zabiri solo le separan dos goles de igualar la hazaña de Vieri, lo que otorga una importancia añadida a sus próximos partidos y pone todos los focos sobre su capacidad para prolongar este arranque excepcional.

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Salva Ballesta, la leyenda que persigue la ambición del marroquí

En Santander, las comparaciones no se limitan a las estrellas del fútbol mundial, sino que se extienden a la propia historia del Racing, por el que han pasado varios delanteros destacados en LaLiga.

El nombre de Salva Ballesta sobresale como uno de los grandes referentes que evoca la afición racinguista, después de firmar una temporada excepcional en la 1999-2000, en la que marcó 27 goles y se proclamó Pichichi de LaLiga.

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El arranque de Ballesta fue todavía más espectacular: anotó 13 goles en sus diez primeros partidos, una cifra que refleja el tamaño del desafío que espera a Zabiri si quiere acercarse a su histórica hazaña.

La lista de grandes delanteros del Racing incluye también nombres como Aitor Aguirre, Dmitri Radchenko, Nikola Zigic y Tchité, que marcó 11 goles en su mejor temporada con el equipo, una cifra que el delantero marroquí ya ha superado en menos tiempo.

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Un talento que no sorprende a sus entrenadores y un valor que se duplica

El estallido de Zabiri no ha sido una sorpresa total para los técnicos que siguieron de cerca su evolución. Nasser Larguet, uno de los responsables de su formación en la Academia Mohammed VI, elogió sus cualidades técnicas y señaló que su primer control era una de las cosas que más le llamaban la atención.

Jamal Aït Ben Idir, que trabajó con él en las categorías inferiores de Marruecos, también habló de su enorme potencial y aseguró que hacía mucho tiempo que no veía a un joven futbolista marroquí con ese nivel.

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Lo mismo opina Franck Haise, su exentrenador en el Rennes, que no ocultó su confianza en las cualidades del delantero marroquí y consideró que su cifra de goles no le sorprende, dado que reúne un conjunto de virtudes ofensivas notables.

En el Racing, Zabiri goza de una gran consideración por parte de su entrenador, José Alberto López, que calificó su rendimiento de espectacular y subrayó que su influencia no se limita a los goles, sino que se extiende a la presión sobre los rivales, el trabajo colectivo y la comprensión de lo que exige cada fase del partido.

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Este rendimiento se ha reflejado rápidamente en su valor de mercado: tras llegar al Racing de Santander con una valoración de unos 10 millones de euros, su cotización se ha duplicado hasta alcanzar los 20 millones de euros, según la web Transfermarkt.

Mientras todas las miradas se dirigen al futuro del delantero marroquí, su etapa actual parece solo el comienzo de un proyecto futbolístico mayor, gracias a su capacidad para combinar eficacia goleadora y madurez táctica pese a su juventud.

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Puede que el camino para igualar los registros de las leyendas aún sea largo, pero Zabiri ya ha logrado colocar su nombre junto a los grandes goleadores y ha abierto la puerta a una esperada batalla en el mercado de fichajes, después de que su talento haya pasado de ser una promesa a convertirse en una operación que puede desatar la pugna entre los clubes europeos.