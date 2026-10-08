El Al Nassr ha recuperado a la mayoría de sus estrellas antes de disputar el derbi de Riad contra su vecino Al Diriyah, en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr se enfrenta al Al Diriyah mañana viernes en el estadio Al Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la octava jornada de la Roshn League.

El periodista saudí Abdulaziz Al Osaimi afirmó que el australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, ha incluido a los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix y al francés Kingsley Coman al frente de la lista de convocados para el partido.

Al Osaimi también reveló, a través de su cuenta personal en la red social «X», la disponibilidad del defensa francés Mohamed Simakan para participar en el encuentro, tras recuperarse de la lesión de distensión muscular que sufrió durante la presente semana.

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Simakan no fue el único que regresó, ya que le acompañó Ayman Yahya, que también se recuperó de la lesión que sufrió durante el pasado periodo.

En cambio, el defensa Abdulelah Al Amri se perderá el partido con el Al Nassr, debido a la fatiga que arrastra por su participación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la «Khaleeji 27», título que conquistó Arabia Saudí.

Además de Al Amri, el entrenador australiano no podrá contar con su otro jugador saudí, el extremo Abdulrahman Ghareeb.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa la tercera posición en la tabla de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados a partir de 5 victorias, un empate y una derrota, a dos puntos del líder Al Hilal y a uno del subcampeón Al Ittihad.