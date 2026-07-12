Con consejos de oro, la madre de Bellingham salva a Inglaterra antes del partido contra Argentina

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, reveló que su madre le ayudó a evitar una tarjeta amarilla ante Noruega que lo habría marginado de la semifinal del Mundial 2026 contra Argentina.

El jugador, de 23 años, marcó los dos goles de la victoria 2-1 sobre Noruega en la madrugada del domingo y ya suma seis tantos en este Mundial.

Además de sus dos tantos ante Noruega, lideró el 3-2 sobre México en octavos.

En la fase de grupos marcó un gol ante Croacia y otro frente a Panamá.

Llegó al duelo contra Noruega a una sola amonestación de ser suspendido, tras ver la amarilla ante la República Democrática del Congo en la ronda de 32.

Sin embargo, el jugador del Real Madrid mantuvo la calma en Miami y evitó la amonestación, por lo que podrá jugar la semifinal contra Argentina.

Tras el encuentro, reconoció la influencia de su madre.

«Mi madre me estuvo diciendo toda la semana que controlara mi lenguaje, mis entradas, mi expresión facial y mis emociones», explicó a la prensa.

Y añadió, según recoge el diario «Daily Mail»: «Creo que me repitió durante toda la semana que tenía que tener cuidado con la tarjeta amarilla».

Luego elogió al árbitro: «Cuando juegas bien y hay un colegiado dispuesto a escuchar, todo es más fácil».

Y concluyó: «Al fin y al cabo, solo fue un partido de fútbol muy reñido y, por suerte, pude superarlo».