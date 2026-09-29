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Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Con Coman al mando: el Al Nassr recupera a tres jugadores antes del derbi de Riad

Al Nasr FC
1ª División
K. Coman
A. Ghareeb
S. Al-Nasser
Arabia Saudita
Francia

El extremo francés sufrió la lesión recientemente

El Al Nassr recuperó a 3 jugadores, encabezados por el extremo francés Kingsley Coman, antes de disputar uno de los derbis de Riad, la capital saudí, frente al Al Diriyah.

El Al Nassr se enfrentará al Al Diriyah el próximo 9 de octubre, en el estadio Al Awwal Park de Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que los extremos, el saudí Abdulrahman Ghareeb y el francés Kingsley Coman, participaron en los entrenamientos grupales del Al Nassr este martes, tras recuperarse de las lesiones que sufrieron recientemente.

Por su parte, el lateral izquierdo Saad Al Nasser volverá a los entrenamientos del equipo capitalino mañana miércoles, tras recuperarse también de la lesión que sufrió en el músculo posterior durante el pasado periodo.

El regreso del trío representa una fuerte incorporación para el Al Nassr, especialmente ante las numerosas ausencias que padece en la actualidad, ya sea por lesión o por el parón internacional.

Siete jugadores están ausentes del "Al Alami" por encontrarse con sus selecciones nacionales: el cuarteto saudí Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Abdullah Al Hamdan y Abdullah Al Khaibari, los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix, además del iraquí Haidar Abdulkarim.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa el tercer puesto en la clasificación de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados de 5 victorias, un empate y una derrota, a dos puntos del líder Al Hilal y a un punto del Al Ittihad, subcampeón.

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