El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, considera que su compañero español Lamine Yamal es el más merecedor del Balón de Oro en 2026, señalando que reúne todos los factores que lo capacitan para hacerse con el galardón.

Solo queda una semana para que los cien periodistas seleccionados para participar en la votación del Balón de Oro envíen sus votos a la revista "France Football", y de entre la lista de los treinta candidatos, Lamine Yamal figura como uno de los principales aspirantes, mientras que el nombre de Raphinha no aparece en la lista.

En una entrevista con los diarios "The Guardian", británico, y "La Gazzetta dello Sport", italiano, cuando se le preguntó a Raphinha si Lamine era el candidato ideal para ganar el Balón de Oro, respondió: "Sin duda, sí".

El capitán del Barcelona explicó su opinión, según recogió el diario "Mundo Deportivo", diciendo: "Creo que ganar el Balón de Oro depende de las estadísticas individuales, los títulos del equipo y la magia que posee el jugador sobre el terreno de juego. El carisma y todo eso. Esos son los factores más importantes, y Lamine los tiene todos".

Y añadió: "Lamine ofrece unos números asombrosos, no solo de la temporada pasada, sino también de la anterior. Y ha comenzado esta temporada con un inicio espectacular".

En cuanto a los títulos, Raphinha comentó: "Lamine ganó dos de los tres títulos con el Barcelona, además de la Copa del Mundo con la selección de su país".

Y prosiguió: "Es uno de los jugadores más importantes del Barcelona y de la selección española. Para mí, no hay duda de que merece ganar el galardón".

Completó sus declaraciones: "En cuanto a lo que digan los demás, cada uno mira por su interés personal, pero para mí está totalmente claro".

Y agregó: "Incluso si no fuera compañero de equipo de Lamine, lo que ofrece sobre el terreno de juego, sus estadísticas y los títulos que ha ganado lo convierten para mí en el candidato más destacado y debería ganarlo".

Cabe señalar que la gala del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres, mientras que el 28 de septiembre en curso será la fecha límite para la presentación de los votos.

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