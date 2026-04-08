Con Benzema al frente, Inzaghi recupera tres estrellas ante el Al-Khulud y sorprende a Miti

El Al-Hilal, dirigido por el italiano Simone Inzaghi, venció 3-0 al Al-Khaloud en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

Hoy miércoles recibe al Al-Khulud en el Kingdom Arena, en un partido adelantado de la jornada 29 de la Liga Roshen.

Los tres volvieron al once tras ausentarse en la jornada 27 contra Al-Taawoun, que acabó 2-2.

El delantero francés Karim Benzema lidera de nuevo el ataque tras recuperarse de la lesión en un dedo del pie.

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También regresaron el capitán Salem Al-Dossari, ya recuperado de su rodilla, y el centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić, tras cumplir sanción por tarjetas.

Por contra, Inzaghi sorprendió al dejar fuera al marfileño Mohamed Kader Miti, autor del primer gol ante Al-Taawoun.

El técnico italiano mantuvo en el banquillo al delantero brasileño Marcos Leonardo como octavo extranjero, junto a los siete ya incluidos en el once.

El Al-Hilal es segundo en la Liga Saudí con 65 puntos, a 5 del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles sobre el Al-Ahli, tercero.

Este fue el once del Al-Hilal:

Portero: Yassine Bounou

Defensa: Muteb Al-Harbi, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti

Centrocampistas: Rubén Neves, Sergej Milinković-Savić, Mohamed Kanno

Delantera: Malcom, Karim Benzema y Salem Al-Dossari.