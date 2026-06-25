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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Con Benzema al frente, el Al-Hilal empieza a desprenderse de sus estrellas

K. Benzema
Al Hilal
1ª División
Darwin Núñez
M. Leonardo
Francia
Arabia Saudita
Uruguay
Brasil

Una gran sorpresa que podría revolucionar el próximo mercado de fichajes

Al-Hilal planea fichajes para reforzar el equipo y pelear por todos los títulos.

Pese a los fichajes invernales, entre ellos el de Karim Benzema, el equipo solo ganó la Copa del Rey y se quedó sin liga ni Copa de Asia.

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Por ello, la directiva estudia dejar salir a tres futbolistas en verano, entre ellos Karim Benzema, según Al Arabiya FM.

También podrían salir el uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Marcos Leonardo, por lo que solo quedaría el francés Kadir Miti como delantero extranjero.

La directiva, muy criticada la temporada pasada, también baraja la salida del técnico Simone Inzaghi.

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