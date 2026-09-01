La segunda jornada de la liga "Joy" de élite sub-21 fue testigo de una destacada actuación de un gran número de jóvenes talentos, después de que un grupo de jugadores lograra imponer su presencia con fuerza a través de papeles influyentes con sus clubes, ya fuera marcando goles, generando peligro o mostrando niveles que contribuyeron directamente a la cosecha de puntos.

Y con la continuidad de las competiciones de la segunda edición, comenzaron a asomar de forma temprana los rasgos de varias estrellas, en medio de una carrera abierta por demostrar la capacidad de marcar la diferencia y captar la atención de los seguidores.

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La jornada presenció numerosas actuaciones individuales destacadas, pero 5 nombres en concreto se impusieron con fuerza, tras combinar el impacto técnico con la presencia goleadora, para convertirse en algunas de las estrellas más destacadas de la segunda semana de la competición.

Dayo Osho: un doblete que lidera al Al-Faisaly

Dayo Osho ofreció una de las actuaciones individuales más destacadas de la jornada, tras marcar dos goles en la gran victoria del Al-Faisaly sobre el Al-Akhdoud por tres goles a cero.

El brillo de Osho no fue solo numérico, sino que jugó un papel importante liderando la línea ofensiva de su equipo, confirmando que es uno de los nombres que merecen seguimiento durante las próximas jornadas.

Saad Haqawi: el Al-Nassr golpea con un póker

Saad Haqawi continuó con su destacada presencia con la camiseta del Al-Nassr, tras marcar un doblete en la gran victoria del "Al-Alami" sobre el Al-Jabalain por cuatro goles a cero.

El jugador logró aprovechar las ocasiones que se le presentaron, para conducir a su equipo hacia uno de los resultados más contundentes de la jornada, y añadir tempranamente su nombre a la lista de talentos brillantes de la competición.

Turki Al-Ghamil: una presencia influyente con el Al-Hilal

Turki Al-Ghamil no se conformó con seguir marcando por segunda jornada consecutiva, sino que también ofreció una buena actuación con la que contribuyó a la victoria del Al-Hilal sobre el Al-Kholood por dos goles a cero.

Al-Ghamil marcó un nuevo gol para confirmar su continuidad, y demostrar que su fuerte inicio no fue simplemente un brillo pasajero en la jornada inaugural.

Ziyad Mulla: continuidad de las actuaciones emocionantes

Ziyad Mulla continuó ofreciendo sus destacados niveles con el Al-Ahli, tras marcar un nuevo gol en la victoria de su equipo sobre el Al-Fateh por 2-1.

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El jugador continúa apareciendo de forma positiva en el torneo, a través de su presencia ofensiva y su capacidad para llegar a las redes, para convertirse en uno de los nombres que captan la atención con el paso de las jornadas.

Yousef Al-Salem: un gol que da los puntos al Al-Taawoun

Yousef Al-Salem también estuvo presente en la lista de las estrellas más destacadas de la jornada, tras marcar un nuevo gol con el Al-Taawoun en la victoria sobre el Al-Orobah por un gol a cero.

Su gol dio a su equipo los tres puntos, y confirmó la capacidad del jugador para aparecer en los momentos decisivos y ayudar a su equipo a lograr victorias.

Entre los dobletes de Osho y Haqawi, la continuidad de Al-Ghamil, y el brillo de Mulla y Al-Salem, la segunda jornada reveló un grupo de talentos que han comenzado a imponerse de forma temprana, de modo que la carrera por el brillo individual en la liga "Joy" queda abierta a numerosos nombres capaces de marcar la diferencia durante las próximas jornadas.