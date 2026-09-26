Con 15 años: una estrella marroquí entra en la historia del Barcelona y de la Liga

La marroquí Maysae Baha entró en la historia al convertirse en la jugadora más joven en marcar un gol en la historia de la Liga española femenina, con 15 años, 8 meses y 10 días, durante el enfrentamiento del Barcelona ante el Logroño, el sábado, en la quinta jornada de la competición.

Baha marcó el primer gol del Barcelona en el minuto 17, tras rematar de cabeza con maestría un saque de esquina ejecutado por Caroline Graham, enviando el balón al fondo de la red y dando la ventaja de 1-0 al conjunto catalán.

Patricia Guijarro amplió la ventaja del Barcelona con el segundo gol en el minuto 71, con lo que el equipo cerró el partido con un doblete sin encajar goles y se colocó en lo más alto de la clasificación por delante del Real Madrid.

Baha, jugadora de la selección marroquí, se había incorporado durante el verano a los entrenamientos del primer equipo del Barcelona de cara a la nueva temporada, antes de continuar escribiendo un nuevo capítulo en su prometedora trayectoria con este logro histórico.

Baha proviene de una familia futbolística, pues es hija del exinternacional marroquí Nabil Baha y hermana de Ziad Baha, jugador del equipo sub-19 del Olympique de Marsella.