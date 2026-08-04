El club Trabzonspor anunció la noche de este martes el inicio de sus negociaciones oficiales para fichar a la estrella egipcia Mohamed Salah, en un paso que podría allanar el camino para completar uno de los fichajes más destacados del mercado.

El club turco señaló, en un comunicado oficial publicado a través de su cuenta oficial en la plataforma "X": "Han comenzado las negociaciones sobre el traspaso de Mohamed Salah a nuestro club".

El Trabzonspor no reveló ningún detalle adicional relacionado con las negociaciones, ni sobre el valor de la posible operación, ni sobre la duración del contrato, ni sobre la fase a la que han llegado las conversaciones entre ambas partes.

Minutos antes, la cuenta oficial del Trabzonspor publicó un vídeo que muestra las pirámides egipcias, en alusión a la proximidad del fichaje de Salah.

Informes de prensa turcos habían señalado que el Trabzonspor cerró su acuerdo con Salah y su agente, Ramy Abbas, para firmar un contrato de dos años.

Según las mismas fuentes, se espera que Salah vuele a Turquía en las próximas horas para firmar el contrato y realizar el anuncio oficial de la operación.

La estrella egipcia, que abandonó el Liverpool al término de la pasada temporada, había sido vinculada con jugar en más de un club, encabezados por el otro equipo turco, el Besiktas, antes de que las negociaciones se derrumbaran.

Además del Besiktas, el nombre de Salah, de 34 años, fue vinculado con clubes saudíes como el Al-Ittihad, el Al-Hilal, el Al-Nassr, el Al-Ahli, el Al-Qadisiyah y el Al-Diriyah.

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