COMUNICADO OFICIAL: RedBird Capital Partners lanza Milan Sports & Entertainment («MSE») y nombra a Brett Yormark consejero delegado

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NUEVA YORK y MILÁN, 13 de noviembre de 2026. RedBird Capital Partners («RedBird») ha lanzado hoy Milan Sports & Entertainment («MSE»), una sociedad holding que reunirá las inversiones de RedBird en Milán en los sectores del deporte, las infraestructuras y el entretenimiento.

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La nueva sociedad organizará activos individuales en una única plataforma multideportiva integrada, con una gestión centralizada, conocimientos compartidos y acuerdos de colaboración coordinados entre las distintas actividades.

Capital financiera y comercial de Italia y referente mundial de la moda, el diseño y la cultura, Milán es el punto de convergencia de sectores que están redefiniendo el futuro del deporte, el entretenimiento y los eventos en directo. En un contexto europeo marcado por nuevas inversiones privadas, el desarrollo de infraestructuras y la transformación de la industria deportiva, Milán reúne las características y la dimensión necesarias para consolidarse como uno de los mercados del deporte y el entretenimiento más influyentes del mundo. MSE pretende aprovechar las oportunidades que ofrece la confluencia de estos sectores, reuniendo entidades deportivas de primer nivel mundial, infraestructuras, entretenimiento en directo y experiencias culturales en una plataforma integrada, firmemente arraigada en Milán, pero con proyección y ambiciones globales.

Pero, sobre todo, MSE representa la inversión y el compromiso a largo plazo de RedBird en Milán, así como su compromiso con el futuro de la ciudad.

En el centro de MSE está el AC Milan, el segundo club con más títulos en la historia de la Champions League, con siete títulos europeos, 19 títulos de la Serie A y una comunidad global de más de 650 millones de aficionados del AC Milan. El AC Milan es la base de las ambiciones de MSE: una institución deportiva emblemática, con una marca de gran fuerza internacional y un profundo vínculo con la ciudad cuyo nombre lleva.

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Un elemento clave de esta visión es el Generali Stadium, el futuro estadio del AC Milan, anunciado recientemente: un nuevo recinto de 71.500 localidades, diseñado por Foster + Partners y MANICA. El histórico acuerdo sobre los derechos de denominación con Generali, el mayor de la historia del deporte, une a dos de las marcas más emblemáticas de Italia, el AC Milan y Generali, en una alianza que combina su rica herencia italiana y su compromiso compartido con el futuro de Milán. Más que un estadio de fútbol, el Generali Stadium será un espacio de vanguardia, activo durante todo el año y dedicado al deporte, los conciertos, el entretenimiento en directo, la hostelería y el comercio minorista.

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Además del proyecto del nuevo estadio, MSE pretende desarrollar un ecosistema más amplio de actividades deportivas y de entretenimiento en Milán. Los planes incluyen la creación de una empresa de gestión de estadios y pabellones que se ocupe de los servicios de restauración y venta, el merchandising y los palcos prémium; la evaluación de la posibilidad de poseer una franquicia con sede en Milán dentro del proyecto de una liga NBA Europe; el desarrollo de un nuevo destino para el deporte y el entretenimiento en directo en San Donato; y la búsqueda de oportunidades para reforzar el papel de Milán en el tenis internacional.

RedBird cuenta con una sólida experiencia en la creación y el desarrollo de empresas en los sectores del deporte, los medios de comunicación y la hostelería (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). MSE aprovechará los conocimientos de RedBird para construir una plataforma cuyo valor conjunto, oportunidades comerciales e influencia global vayan mucho más allá de los de cada una de las entidades que la integran.

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Gerry Cardinale, fundador y socio director de RedBird Capital, declaró: «Durante los últimos 25 años hemos trabajado junto a los titulares de derechos en los sectores del deporte y los medios de comunicación para crear empresas innovadoras que han transformado sus respectivos sectores. Esta evolución se basa en un profundo respeto por el patrimonio de propiedad intelectual que sustenta estas entidades, en una colaboración a largo plazo con los titulares de los derechos y en la ambición de aprovechar plenamente el potencial de estos equipos y ligas, dentro y fuera del campo.

Milan Sports & Entertainment es el resultado de este recorrido y del trabajo realizado desde que, hace cuatro años, invertimos por primera vez en el AC Milan. Convertirnos en propietarios de un club nos ha permitido comprender aún mejor qué genera valor a largo plazo: ganar, estar al servicio de los aficionados e invertir en las comunidades que dan sentido a estas instituciones.

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Hoy aplicamos esta experiencia a otra escala: no a un solo club, un solo deporte o una sola instalación, sino a toda una ciudad y a una cartera que abarca deporte, estilo de vida y entretenimiento. Conozco a Brett Yormark y trabajo con él desde hace 25 años, y no puedo imaginar a un directivo mejor en el deporte internacional para contribuir a hacer realidad esta estrategia. Gracias a Brett, podemos llevar a Milán lo mejor del deporte y el entretenimiento en directo estadounidenses, y contribuir a escribir un nuevo capítulo en el crecimiento y la consolidación internacional de la ciudad. Con el Milan como referente, que siempre será el motor de todas nuestras iniciativas, pretendemos construir una plataforma de deporte y entretenimiento de primer nivel mundial, capaz de dar forma al futuro de Milán y del deporte europeo y de devolver a este último a lo más alto del panorama global».

BRETT YORMARK, NOMBRADO CONSEJERO DELEGADO

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Al mismo tiempo que constituye MSE, RedBird está formando el equipo directivo de la nueva sociedad matriz y ha anunciado el nombramiento de Brett Yormark como consejero delegado. Bajo la supervisión directa de Gerry Cardinale, Yormark dirigirá el desarrollo y la ejecución de la estrategia de MSE, y supervisará las actividades que actualmente forman parte de la cartera y evaluará futuras oportunidades de inversión.

Yormark aporta más de treinta años de experiencia en la creación, el desarrollo y la dirección de organizaciones de los sectores del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento. Actualmente es comisionado de la Big 12 Conference, cargo que dejará a finales de enero de 2027. Durante su mandato en la Big 12 ha:

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• Dirigido una etapa de importante expansión, crecimiento comercial y transformación de la marca

• Cerrado un histórico acuerdo de derechos audiovisuales con ESPN y Fox, vigente hasta la temporada 2030-31

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• Supervisado la expansión geográfica de la conferencia mediante la incorporación de las universidades de los Four Corners: University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes) y University of Utah (Utes)

• Introducido en el deporte universitario un enfoque orientado al entretenimiento, impulsando los principales eventos de la Big 12 y reforzando su marca mediante iniciativas innovadoras de marketing, alianzas y narrativa

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• Creado el primer Big 12 Business Advisory Board, reuniendo a destacadas figuras del mundo empresarial para respaldar la estrategia comercial y el crecimiento a largo plazo de la conferencia

Anteriormente, Yormark fue consejero delegado de Brooklyn Sports & Entertainment («BSE»), donde supervisó las actividades de los Brooklyn Nets, franquicia de la NBA, y del Barclays Center. Durante su mandato:

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• Desempeñó un papel central en el traslado de la franquicia a Brooklyn y cerró en 2007 un acuerdo de 20 años por los derechos de denominación del pabellón con Barclays, por una cifra récord

• Consolidó el Barclays Center como uno de los principales destinos de entretenimiento en directo tras su apertura en 2012, con unos 11.000 abonos de temporada vendidos y alrededor del 80 % de los palcos asignados en la primera temporada. En su primer año, el pabellón acogió unos 200 eventos y recibió a más de 2,1 millones de visitantes

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• Situó a los Nets entre los principales equipos de la NBA y los convirtió en una marca global, llevándolos del puesto 31.º al 4.º en ventas de merchandising de la NBA y del 27.º al 5.º en venta de entradas

• Amplió la cartera de instalaciones de BSE, dirigiendo la remodelación, la reapertura y la posterior gestión de NYCB LIVE, el Brooklyn Paramount y el histórico Webster Hall de Manhattan

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• Supervisó todas las actividades del Barclays Center y de NYCB LIVE, incluidas la gestión operativa, la programación de eventos, las ventas y el marketing

Brett Yormark declaró: «Es un honor y un privilegio asumir este cargo en una ciudad con la historia y la pasión por el deporte de Milán. Soy consciente de la responsabilidad que supone dirigir una organización vinculada a instituciones que significan tanto para sus aficionados y sus comunidades. A lo largo de mi carrera he contribuido a la evolución de organizaciones deportivas, a ampliar su alcance y a crear nuevas oportunidades. Estoy deseando aprovechar esta experiencia para hacer realidad la visión de RedBird para MSE. Me entusiasma trabajar junto a Gerry, RedBird y nuestros compañeros en Milán para transformar esta visión en resultados concretos y duraderos».

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Biografía de Brett Yormark

Brett Yormark es actualmente el quinto comisionado en la historia de la Big 12 Conference, cargo que ocupará hasta finales de enero de 2027. Desde su incorporación a la conferencia, Yormark ha dirigido su modernización e integrado en la organización importantes competencias comerciales y de marketing.

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Antes de incorporarse a la Big 12, Yormark ocupó durante tres años los cargos de director de operaciones de Roc Nation y codirector ejecutivo de Roc Nation Unified. Roc Nation es una empresa de entretenimiento que ofrece servicios integrados a una cartera diversa de talentos, entre ellos representación artística, edición musical, giras, producción, desarrollo estratégico de marcas y otros servicios.

Anteriormente, Yormark fue durante 14 años presidente y consejero delegado de Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global, empresa que gestiona y controla el Barclays Center, los Brooklyn Nets y su equipo afiliado en la NBA G League, los Long Island Nets. Al principio de su carrera, Yormark trabajó durante seis años en NASCAR y contribuyó a convertir a la organización de carreras de automóviles de serie en una de las principales entidades deportivas.

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Yormark fue incluido tres veces, el máximo permitido, en la clasificación «Forty Under 40» de Sports Business Journal y dos veces en la lista «40 Under 40» de Crain's New York Business.

Información sobre RedBird Capital Partners

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RedBird Capital Partners es una firma de inversión privada que desarrolla empresas con un alto potencial de crecimiento y ofrece soluciones estratégicas de capital a fundadores y emprendedores. Fundada en 2014 por Gerry Cardinale, RedBird combina un enfoque sofisticado de la inversión en capital privado con una participación operativa directa en el desarrollo de las empresas, centrándose en sus sectores de especialización: deporte, medios de comunicación y entretenimiento, y servicios financieros. La firma gestiona actualmente más de 21.000 millones de dólares en activos para una base global de inversores institucionales de primer nivel y oficinas de gestión de patrimonios familiares.

Más información: www.redbirdcap.com