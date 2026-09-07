Comunicado oficial: la Federación Belga retira su apoyo a Infantino en las elecciones de la FIFA

La Federación Belga de Fútbol confirmó este lunes que no apoyará a Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA, aludiendo a serias preocupaciones sobre la transparencia y la gobernanza, así como a la decisión que eximió a Folarin Balogun de cumplir la sanción obligatoria en el Mundial.

Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se ha visto sometido a una presión creciente después de que su polémica propuesta de vender participaciones comerciales del Mundial provocara reacciones de indignación.

Pese a esta oposición, el presidente de la FIFA anunció el domingo que tiene la intención de volver a presentarse en las elecciones del próximo año para un nuevo mandato que lo mantendría en el cargo hasta 2031.

En un comunicado emitido este lunes, la Federación Belga de Fútbol señaló que su negativa a apoyar a Infantino se debe a que la FIFA no ha mostrado «ninguna transparencia» en lo relativo a la iniciativa de la FIFA sobre los proyectos avanzados y al tratamiento de la tarjeta roja que recibió Balogun.

Con arreglo al plan de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), esta propuso vender participaciones del Mundial a empresas de inversión privadas por 4.200 millones de dólares. El plan fue retirado rápidamente el 1 de agosto, pocos días después de darse a conocer, tras duras críticas en el ámbito del deporte.

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La Federación Belga de Fútbol indicó que varias decisiones y valoraciones importantes en este asunto no han sido respaldadas hasta ahora con justificaciones suficientes, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia de este proceso y su gobernanza.

Y añadió la Federación: «Estamos en estrecho contacto con la Unión Europea de Fútbol y buscamos juntos obtener respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones y los pasos posteriores».

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) ha encabezado las peticiones que reclaman la dimisión de Infantino, declarando haber perdido la confianza en su liderazgo y amenazando anteriormente con boicotear los torneos de la FIFA, incluido el Mundial.

Un número creciente de federaciones miembros, incluida la Federación Inglesa de Fútbol, ha retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

El caso Balogun

En lo referente a Balogun, la Federación Belga de Fútbol afirmó que la FIFA no logró ofrecer una explicación satisfactoria sobre su intervención ni aclarar cómo se gestionarán en el futuro los asuntos disciplinarios similares.

La controversia estalló después de que el presidente estadounidense Donald Trump llamara al presidente de la FIFA, Infantino, lo que llevó a la FIFA a aplazar la suspensión obligatoria de un partido de Balogun por su intervención, que le costó la tarjeta roja frente a Bosnia y Herzegovina.

Esta decisión permitió al delantero disputar el partido contra Bélgica, decisivo para la clasificación a los cuartos de final del Mundial.

Pascale Van Damme, presidenta de la Federación Belga, declaró: «Dos meses después de los acontecimientos, observamos que nuestras preguntas siguen sin respuesta hasta ahora».

Y continuó: «Dada la importancia de la transparencia y la claridad para todas las partes implicadas, solicitamos las aclaraciones necesarias y, al mismo tiempo, deseamos explorar vías para mejorar los procedimientos actuales, de modo que en el futuro puedan tratarse casos similares de una manera clara, coherente y eficaz».

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La Federación Belga pidió a la FIFA que incluya oficialmente el caso Balogun en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, el 15 de octubre.